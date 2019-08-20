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      Епифаний посетил мемориал Небесной Сотни во Львове: когда открытие

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      Во Львове готовят к открытию Мемориал Героям Небесной Сотни. Там уже почти построили первую его часть. Как будет выглядеть мемориал, узнавали корреспонденты 24 канала.

      Шлифуют бетонные лестницы, обустраивают стеклянную ограду и озеленяют территорию. Первую часть Мемориала Героям Небесной Сотни должны открыть в День государственного флага. Поэтому сейчас продолжаются последние приготовления.

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      "До 23 числа будут такие основные работы завершены, поэтому где-то на 90% памятник будет готов. Злаковые растения – вискантус, вейник разных сортов. Они будут посажены вдоль лестничной части и подпорной стены", – пояснил заместитель директора предприятия "Зеленый Львов" Андрей Шульський.

      Проект меморіалу Небесної Сотні у Львові
      Проект мемориала Небесной Сотни во Львове

      Конкурс на сооружение Мемориала Героям Небесной Сотни два года назад выиграл авторский коллектив из троих участников. Место для будущего мемориала выбирали и согласовывали с семьями героев.

      В конце концов остановились на том, что это будет площадь со стелой на верхней террасе и пешеходный мост между холмами. Последний должны построить следующим этапом.

      Мы решили отойти от откровенной меморализации, когда это один памятник. Мы хотели сделать пространство. Также внизу будет идти освещение, и оно будет таким образом представлять этот огонь. Это горение и те страшные дни,
      – рассказала соавтор проекта Мемориала Героям Небесной Сотни Мария Яструбчак.

      "Когда-то здесь был парк, который не использовался никак, а теперь это сквер", – добавила соавтор проекта Кристина Пундак.

      Осмотрел будущий Мемориал и митрополит Киевский, Предстоятель Украинской православной церкви Епифаний.

      Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
      Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

      Нам это нужно. Им нужна наша молитва сейчас. Мы проявляем эту любовь через молитву, но такие памятные знаки должны вдохновлять нас на дальнейшую борьбу,
      – сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

      Весь мемориальный комплекс обойдется городу почти в двадцать миллионов гривен. И презентовать его полностью планируют до конца 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Львова Строительство Новости недвижимости Украины Православная церковь Украины Небесная Сотня Епифаний
      Источник: 24 канал
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