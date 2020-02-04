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      Епифаний признал, что приходы Московского патриархата не переходят к ПЦУ, и назвал причины

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      Епфифаний назвал причины замедления перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ / ПЦУ

      Переход приходов с УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины значительно замедлился. Это признал митрополит Епифаний и назвал причины такой ситуации: политические и юридические препятствия, а также запугивание людей со стороны РПЦ.

      Митрополит Епифаний на пресс-конференции по поводу годовщины интронизации назвал причины того, почему процесс перехода церквей с УПЦ МП к ПЦУ замедлился, пишет ТСН

      Напомним, Епифаний встретился с Помпео в Киеве: что обсудили

      По словам предстоятеля, в течение 2019 к ПЦУ присоединились примерно "600 общин от РПЦ". Однако, "те процессы, которые мы видели после Томоса, сейчас приостановились". 

      • Среди причин замедления перехода церквей к ПЦУ Епифаний назвал и "определенные политические аспекты", и препятствий со стороны некоторых обладминистраций, и ряд судебных исков – чуть ли не по каждой общине, которая отошла от Москвы. 

      "Сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию. И Московский патриархат любым образом пытается остановить этот процесс судебными исками. Практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас есть соответствующий иск со стороны РПЦ", – пояснил руководитель ПЦУ. 

      Они пугают людей, делают искусственные конфликты, делают умышленно картинку, чтобы потом тиражировать не только в Украине, но и за рубежом,
      – отметил Епифаний.

      Предстоятель ПЦУ заверил: все переходы осуществлены законно. Он считает, что юридические преграды (чаще всего связанные с имуществом) со временем удастся устранить. Несмотря на какие-либо препятствия, Епифаний верит, что "будет еще одна волна переходов со стороны РПЦ к ПЦУ".

      Епифаний – митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины с 15 декабря 2018 года. 

      Заметим, что под РПЦ митрополит подразумевает УПЦ Московского патриархата, но сознательно употребляет именно такое определение. 

      Почему я называю именно Российской православной церковью? Потому что Украинская православная церковь Московского патриархата должна перерегистрироваться, согласно закону, в РПЦ. Если вы хотите иметь своим религиозным центром Москву, то называйте вещи своими именами и не вводите православных украинцев в заблуждение,
      – подытожил Епифаний. 

      Важно знать: ПЦУ официально в списке автокефальных церквей – епископы МП потеряли титулы

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Епифаний Религия УПЦ МП Православная церковь Украины РПЦ
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