Епифаний признал, что приходы Московского патриархата не переходят к ПЦУ, и назвал причины
Переход приходов с УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины значительно замедлился. Это признал митрополит Епифаний и назвал причины такой ситуации: политические и юридические препятствия, а также запугивание людей со стороны РПЦ.
Митрополит Епифаний на пресс-конференции по поводу годовщины интронизации назвал причины того, почему процесс перехода церквей с УПЦ МП к ПЦУ замедлился, пишет ТСН.
Напомним, Епифаний встретился с Помпео в Киеве: что обсудили
По словам предстоятеля, в течение 2019 к ПЦУ присоединились примерно "600 общин от РПЦ". Однако, "те процессы, которые мы видели после Томоса, сейчас приостановились".
- Среди причин замедления перехода церквей к ПЦУ Епифаний назвал и "определенные политические аспекты", и препятствий со стороны некоторых обладминистраций, и ряд судебных исков – чуть ли не по каждой общине, которая отошла от Москвы.
"Сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию. И Московский патриархат любым образом пытается остановить этот процесс судебными исками. Практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас есть соответствующий иск со стороны РПЦ", – пояснил руководитель ПЦУ.
Они пугают людей, делают искусственные конфликты, делают умышленно картинку, чтобы потом тиражировать не только в Украине, но и за рубежом,
– отметил Епифаний.
Предстоятель ПЦУ заверил: все переходы осуществлены законно. Он считает, что юридические преграды (чаще всего связанные с имуществом) со временем удастся устранить. Несмотря на какие-либо препятствия, Епифаний верит, что "будет еще одна волна переходов со стороны РПЦ к ПЦУ".
Епифаний – митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины с 15 декабря 2018 года.
Заметим, что под РПЦ митрополит подразумевает УПЦ Московского патриархата, но сознательно употребляет именно такое определение.
Почему я называю именно Российской православной церковью? Потому что Украинская православная церковь Московского патриархата должна перерегистрироваться, согласно закону, в РПЦ. Если вы хотите иметь своим религиозным центром Москву, то называйте вещи своими именами и не вводите православных украинцев в заблуждение,
– подытожил Епифаний.
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