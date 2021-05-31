Так сталося й на крайніх виборах 2021 року. Це призвело до того, що чинний прем'єр Біньямін Нетаньяху не зміг сформувати уряд у встановлений законом строк.

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Ультраправий глава партії "Яміна" (яка фактично має "золоту акцію" у Кнесеті, хоч на виборах здобула тільки 6 місць зі 120) Нафталі Беннетт, який міг укласти коаліційну угоду з Біньяміном Нетаньяху, не пішов на такий крок.

Натомість він домовився із лідером опозиції Яіром Лапідом. Саме вони тепер сформують коаліційний уряд – без участі Нетаньяху та його партії "Лікуд".

Маю намір зробити все від мене залежне для формування уряду національної єдності разом з моїм другом Яіром Лапідом. Аби ми разом змогли вивести країну зі ступору,

– заявив Беннетт.

Чому він пішов на угоду з Лапідом, а не з Нетаньяху

Аналітики припускають, що на це вплинула нікчемність попередньої схожої угоди 2020 року: тоді Нетаньяху та спікер Кнесету Бені Ганц домовилися по 2 роки очолювати уряд, але Ганц у прем'єрське крісло так і не сів.

Тож найімовірніше, що невдовзі 12-річне прем'єрство Нетаньяху завершиться. Тепер Беннет посяде крісло глави уряду – на 2 роки, а потім ще на 2 поступиться місцем Лапіду.

Зауважимо, Нетаньяху вже обурено відреагував на новину: як пише BBC, він звинуватив опонента у введенні в оману ізраїльтян. Мовляв, Беннетт поширює чутки про політичну неспроможність чинного прем'єра й підбурює депутатів до "шахрайства століття".