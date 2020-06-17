Ермак прокомментировал возможное выдвижение своего кума Тищенко в мэры Киева
Глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг собственный интерес в выборах мэра Киева и подчеркнул: он не имеет никакого отношения к выдвижению на эту должность своего кума Николая Тищенко.
В конце концов, "Слуга народа" будет проводить внутренний праймериз для определения сильнейшего кандидата в Киеве. Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью "Левому берегу".
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"В любом случае будем делать внутренний праймериз, который определит сильнейшего кандидата. Это может быть кандидат как из рядов партии, так и вне их. Киев богат сильными личностями", – отметил он.
Ермак о куме Тищенко
В то же время, если партия утвердит кандидатом Николая Тищенко, Ермак сказал, что будет за него рад. Он добавил, что знаком с ним много лет, крестил его сына, но с Тищенко никогда не вел никакого совместного бизнеса.
Хочу прояснить момент: когда Коля пришел с идеей, что хочет идти на парламентские выборы, я сказал, что не буду ходатайствовать, рекомендовать его в список ... Я сказал ему: хочешь идти – иди и побеждай. Вот это растиражированный "кум Тищенко" имеет мало общего с реальностью,
– уточнил глава Офиса Президента.
Он добавил, что сейчас мало общается с Тищенко и даже не имел возможности лично поздравить его с днем рождения.
Поэтому к его выдвижению на выборах мэра Киева или планов он не имеет никакого отношения.
"Я точно не буду в этом участвовать. Если партия сочтет его достойным кандидатом – класс. Если нет – ко мне за помощью не стоит обращаться", – уточнил Ермак.
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Отношение Ермака к Кличко
Глава Офиса Президента отметил, что в конфликте Богдана и Кличко не занимал никакой позиции. Ермак отметил, что его предшественник много говорил о том, что Кличко что-то нарушил, впрочем, сам он придерживается мнения: если нарушил – пусть это докажет следствие.
Также Ермак добавил, что считает Кличко выдающимся спортсменом, брендом Украины.
Про мэра Черкасс
Оценку мэру Черкасс, который в мае заявил о резком ослаблении карантина в городе, дадут люди на выборах. Ермак объяснил: свой нарратив власть не собирается никому навязывать.
Выборы выборами, но есть страна и сегодняшняя жизнь в этой стране. А COVID показал, кто за страну, а кто за себя конкретно,
– коротко добавил глава ОП.
Ермак о стратегии на местных выборах
Ермак рассказал, что у "Слуги народа" есть своя стратегия на местных выборах. А вот стратегия власти, учитывая, что партия является провластной, – говорить о конкретных вещах и достижения.
"Стратегия – показать конкретное выполнение обещаний, которые были даны президентом Зеленским течение его президентской кампании и партией "Слуга народа" в ходе парламентской", – подытожил он.
Что известно о местных выборах:
- Они должны пройти 25 октября 2020 года. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.
- Несмотря на пандемию коронавируса, выборы решили не переносить.
- Их пока не планируют проводить только на временно оккупированных территориях.