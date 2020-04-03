Ермак давит на "Слуг народа", чтобы избрали его сторону в истории с пленками, – Лерос

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что на встрече "малой фракции" председатель Офиса Президента Андрей Ермак полтора часа "зомбировал" его коллег. По словам депутата, Ермак начал давить на "слуг народа" и обвинять его самого из-за публикации пленок с братом председателя ОПГ.

Во время встречи с депутатами Ермак обвинял Лероса в том, что он "человек Хорошковского", а впоследствии и в том, что он якобы покупатель телеканала "Интер". Об этом сам депутат заявил в своем фейсбуке.

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Словом, у человека совсем помутнел ум, и мне страшно за государство. Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг, и он мне никогда в жизни этого не простит,

– заявил Гео Лерос.

О давлении на его коллег депутат подчеркнул, что не считает, будто коллектив может держаться на страхе. По его словам, это еще раз демонстрирует высокомерное отношение к депутатам и неуважение к принципам демократии.

"Я понимаю, что он хочет меня показательно посадить. Но что-то мне подсказывает, что своими действиями он, как всегда, решает свои личные проблемы за счет других. Якобы рейтинг президента – его собственность", – подчеркнул нардеп.

Отдельно он отметил, что у народного депутата по определению не может и не должно быть никаких конфликтов с головой Офиса Президента Украины. Для этого есть две причины:

должность Ермака не предусматривает участия в политических решениях;

глава ОПУ не имеет права выносить суждения о политических решениях в отношении депутата в партии, а должен заниматься канцелярией.

Скандал между Леросом и Ермаком: коротко

Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Якобы это его реакция на интервью.

Затишье продолжалось всего несколько дней, а тогда народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.

Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.

Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермаков, а потом еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.