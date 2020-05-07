Ермак хочет создать общественный совет по делу Чорновол: это вызвало вопросы у правозащитников

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о создании общественного совета, который будет рассматривать резонансные дела. Речь идет, в частности, и о деле экс-нардепа Татьяны Чорновол. Такие слова главы ОПУ вызвали замечания у ряда правозащитников и экспертов по вопросам Украины.

Коротко о заявлении Ермака по делу Чорновол

В начале апреля Государственное бюро расследований выдвинуло ей подозрения, в том числе и в преднамеренном убийстве. Как отмечают в Бюро, Чорновол подозревают в "умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц".

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Говорится о поджоге партийного офиса "Партии Регионов" в Киеве, который произошел 18 февраля 2014 года. Ранее Чорновол публично заявляла, что подожгла офис "регионалов".

Недавно Андрей Ермак в разговоре с бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом заявил о начале работы общественного совета. Заниматься тот должен рассмотрением дел, подобных делу Татьяны Чорновол. Об этом сообщает "Голос Америки"

По словам Ермака, общественный совет начнет работать при содействии Офиса президента, и будет состоять "из настоящих героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации".

"Все такие дела, как в отношении госпожи Чорновол, будут, в частности, выноситься на общественное обсуждение этого совета", – констатировал он.

В то же время глава ОПУ отметил, что для команды президента Зеленского одним из приоритетов была и остается независимость работы правоохранительных органов.

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Что о создании такого совета говорят эксперты

Ряд экспертов, правозащитников, которые работают в Украине, озвучили вопросы относительно беспристрастности такого совета.

Так, Мэтью Шааф, глава представительства правозащитной организации Freedom House в Украине отметил, что функция "совести нации", о которой упоминал Ермак, во многих демократических странах возложена на суд присяжных (jury of peers).

Заметим! Юридический словарь Nolo определяет jury of peers как "конституционно гарантированное право подсудимых в уголовных делах быть судимыми равными им, а именно, беспристрастной группой граждан, из юрисдикции, где живет подсудимый". Словарь также отмечает, что понятие не означает, что "женщин должны судить исключительно женщины" и тому подобное.

Зачем же создавать удивительный совет, чтобы оценивать дела, если логичнее, чтобы "совесть нации" представляло жюри равных? Ермак говорит, что Рада не будет вмешиваться в работу судебной системы... Сложно увидеть, как это сработает,

– написал Шааф в Твиттере.

That's the question. Why create a strange council to evaluate cases when it would make a lot more sense for the "conscience of the nation" to be represented by a jury of peers? Ermak says the council will not interfere in the justice system... hard to see how that will work. — Matthew Schaaf (@schfm) May 6, 2020

Директор Amnesty Ukraine Оксана Покальчук тоже прокомментировала слова Ермака. По ее убеждению, стоит приложить усилия для усиления действующих механизмов правосудия.

"Это очень популистски и вряд ли решает проблему повсеместной безнаказанности и проблемы с верховенством права в Украине", – говорит эксперт.

Oh



I mean, why not invest in strengthening the existing justice mechanisms? This is so populist and hardly solves the endemic impunity & rule of law issues in Ukraine. — Oksana Pokalchuk (@OPokalchuk) May 6, 2020

В то же время Балаш Ярабик, глава политического, аналитического и Координационного отдела совещательной миссии ЕС в Украине, отметил, что жюри равных выбирают по случайному принципу среди жителей, а не среди других активистов. Следовательно, он спрашивает, как в таком случае будет гарантироваться беспристрастность.

As far as I know jury of peers are selected randomly from residents not by fellow activists. How impartiality will be ensured in this case? — Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) May 6, 2020

Ранее свои замечания относительно заявления Ермака высказала и сама Татьяна Чорновол. Она, в частности, выразила беспокойство, что состав общественного совета будет сформирован выборочно.

Упомянутый руководителем Офиса Президента "ермацкий совет" сейчас формирует для брата именно Денис Ермак. Ермакам нужен инструмент для манипуляции общественным мнением. Им нужно нарезать видосики, в которых актеры, которые будут играть авторитетов и совесть нации, будут называть потерпевших – преступниками, а преступников – потерпевшими,

– заявляла бывшая народная избранница в фейсбуке.

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