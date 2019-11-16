Появилось эксклюзивное видео скандальной встречи лоббиста Трампа с Ермаком

Помощник Владмира Зеленского Андрей Ермак и приближенный к Дональду Трампу лоббист Брайан Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины.

Об их встрече сообщил в своем твиттере Майкл Вайс, журналист New York Times. Рассказали об этом в "Цензор.НЕТ".

"Брайан Ланза, бывший чиновник кампании Трампа, ставший лоббистом, встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком в стейк-хаусе Goodman в Киеве", – написал журналист.

Вайс также предположил, что Ланза может быть новым неофициальным каналом связи между Белым Домом и Офисом президента Украины.

Может ли он стать новым "обратным каналом" между Белым Домом и администрацией Зеленского? Поездка в Украину "по делам", в конце концов, очень удобное прикрытие, – отметил Вайс.

Источник: https://censor.net.ua/n3160023

Также он отметил, что неизвестный источник записал и разместил на Youtube видеозапись встречи, на которой, по-видимому, также присутствовала пиар-консультант Ермака Дарья Заривная.Источник: https://censor.net.ua/n3160023

Вот это видео (ютуб ONE_ OF_THEM):

О встрече помощника Зеленского Андрея Ермака и Брайана Ланза сообщила "Украинская правда":

Сообщается, что встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской. Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.

Причина встречи Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста Брайана Ланза не известна.

Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.



До этого Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3160023