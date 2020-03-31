Ермак: мы готовы говорить с украинцами Донбасса, на которых нет крови наших героев

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова проводить переговоры по завершению войны на Донбассе с гражданами-жителями оккупированных территорий, "на которых нет крови наших героев и наших бойцов". Такое заявление Ермак сделал, в очередной раз комментируя недавнее создание Консультативного совета в Минске.

"Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "ЛНР", "ДНР", ни с террористами, ни с сепаратистами и ни будем никогда их вести. Но хочу напомнить, что в минских договоренностях присутствуют подписи представителей "ЛНР" и "ДНР". В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий", – заявил Ермак 31 марта на брифинге.

Читайте также Ермак назвал главные условия для проведения встречи в нормандском формате

Все более 5 лет, которые длится процесс в Минске, на этих переговорах присутствовали только представители "ЛНР" и "ДНР" и все об этом знают, добавил он. Они не являются участниками Трехсторонней контактной группы и "при нашей каденции никогда ими не станут", заверил глава ОП.

Поэтому перед нами стал вопрос – как мы можем сегодня и с кем мы готовы согласовать вопрос Минска? Наша позиция является очень принципиальной: мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые сегодня не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов,

– сказал Ермак.

Именно поэтому решили создать такую платформу, на которой граждане Украины, которые живут сегодня на неподконтрольной правительству территории, смогут говорить. По словам чиновника, таким образом планировалось прекратить монополию на представительство отдельных районов Донбасса представителями "ЛНР" и "ДНР". И реализацией этой идеи является именно Консультативный совет.

Да, мы подняли этот вопрос, но сказали, что этот вопрос будет окончательно решен после консультаций с нашими немецкими и французскими партнерами, а также с ОБСЕ,

– заверил глава ОП, добавив, что консультации продолжаются.

К теме Решающий Минск: ответы на семь важных вопросов о консультативном совете

Смотрите видео с брифинга Ермака:

Что известно о Консультативном совете