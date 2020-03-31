Ермак: мы готовы говорить с украинцами Донбасса, на которых нет крови наших героев
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова проводить переговоры по завершению войны на Донбассе с гражданами-жителями оккупированных территорий, "на которых нет крови наших героев и наших бойцов". Такое заявление Ермак сделал, в очередной раз комментируя недавнее создание Консультативного совета в Минске.
"Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "ЛНР", "ДНР", ни с террористами, ни с сепаратистами и ни будем никогда их вести. Но хочу напомнить, что в минских договоренностях присутствуют подписи представителей "ЛНР" и "ДНР". В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий", – заявил Ермак 31 марта на брифинге.
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Все более 5 лет, которые длится процесс в Минске, на этих переговорах присутствовали только представители "ЛНР" и "ДНР" и все об этом знают, добавил он. Они не являются участниками Трехсторонней контактной группы и "при нашей каденции никогда ими не станут", заверил глава ОП.
Поэтому перед нами стал вопрос – как мы можем сегодня и с кем мы готовы согласовать вопрос Минска? Наша позиция является очень принципиальной: мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые сегодня не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов,
– сказал Ермак.
Именно поэтому решили создать такую платформу, на которой граждане Украины, которые живут сегодня на неподконтрольной правительству территории, смогут говорить. По словам чиновника, таким образом планировалось прекратить монополию на представительство отдельных районов Донбасса представителями "ЛНР" и "ДНР". И реализацией этой идеи является именно Консультативный совет.
Да, мы подняли этот вопрос, но сказали, что этот вопрос будет окончательно решен после консультаций с нашими немецкими и французскими партнерами, а также с ОБСЕ,
– заверил глава ОП, добавив, что консультации продолжаются.
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Смотрите видео с брифинга Ермака:
Что известно о Консультативном совете
- По словам Ермака, на встрече в Минске участники Трехсторонней контактной группы заявили о необходимости создания Консультативного совета как совещательного органа, результаты работы которого могут быть использованы в ТКГ.
- Согласно решению, подписанному 11 марта в Минске, консультативный совет – это совещательный орган, основной целью которого является "осуществление диалога, консультаций, наработки предложений относительно проектов политических и правовых решений по урегулированию конфликта согласно Комплексу мер по выполнению Минского протокола (Минск-2), в том числе в отношении проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (далее – ОРДЛО)".
- То есть решения этого органа не будут обязательными для выполнения Трехсторонней контактной группой, но его деятельность должна "способствовать переговорам".
- Предварительно, в Консультативный совет должны войти 20 членов: представители общественности от оккупированных территорий и от неоккупированных территорий Украины.
- Против такой переговорной площадки выступили примерно 50 депутатов от фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и группы "За будущее". Не согласны с договоренностями Ермака и в президентской фракции.
- Нардепы подчеркнули, что согласно украинскому законодательству, Россия является страной оккупантом, поэтому сейчас на территории ОРДЛО действуют оккупационные органы власти России. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вести исключительно с Россией.
- Легитимность так называемых представителей ОРДЛО может быть признана лишь в том случае, если они назначены законными представителями или законными органами власти нашего государства.
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