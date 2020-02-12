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      Ермак назвал условия для проведения выборов на Донбассе

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      Ермак: Хотим выборов на Донбассе, но есть условия / pravda.com.ua

      Новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что считает вполне логичным, чтобы выборы осенью состоялись на всей территории Украины, а в частности и на Донбассе. Впрочем для этого есть несколько условий, без выполнения которых это будет невозможным.

      Со своей стороны украинская власть готова выполнить все договоренности, которые были достигнуты, прежде всего в Париже, отметил Андрей Ермак во время своего брифинга.

      Важно: Первый брифинг нового главы ОП Андрея Ермака: полное видео

      У нас есть чяіткий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти на всей территории Украины. Согласно украинским законам. Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах,
      – подчеркнул глава ОПУ.

      По его словам, компромиссы могут быть во время переговоров, но это уже неоднократно обсуждалось.

      "Я уже говорил и буду говорить, что готов говорить со всеми патриотическими адекватными разумными силами в этой стране. Если надо будет 10-20 раз повторить, например, что такое формула Штайнмайера или какой у нас план, я буду говорить со всеми", – заверил Андрей Ермак.

      В частности, это касается и политических сил в парламенте, и общества. Мол, нет никого, с кем власть сегодня не готова говорить, объясняя свою позицию.

      К слову: Выборы на Донбассе планируем провести на 100% по украинскому законодательству, – Ермак

      Отдельно он прокомментировал заявление лидера "Слуги народа" Давида Арахамии, который сказал, что воду в Крым можно было бы пустить в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

      Я тоже вчера смог лишь прочитать это в интернете. Надеюсь, что сегодня увижу Давида и спрошу, что он имел в виду. Но могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии,
      – пояснил глава Офиса Президента.

      Что известно о резонансном заявлении Арахамии?Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает допустимым компромиссом восстановление водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

      Он подчеркнул, что пошел бы на такой шаг, потому что в Крыму воду будут использовать и граждане Украины.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Офіс Президента Андрей Ермак Новости политики Аннексия Крыма Местные выборы 2020 Давид Арахамия
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