Ермак принял участие в ТКГ в Минске: о чем договорились стороны

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. Последний в Кремле отвечает за украинское направление.

Как сообщает в телеграме пресс-служба ОПУ, по результатам встречи стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

обмен удерживаемыми лицами;

– участники ТКГ в Минске должны предоставить перечень лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Обмен должен состояться в кратчайшие сроки

– в ТКГ должны представить окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат процедуре взаимного освобождения включительно по итогам верификации;

– верификацию будут проводить представители Красного Креста, но перед этим боевики должны предоставить им доступ к украинским пленным, находящимся на оккупированных территориях.

разведение сил и средств;

одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.

введение Консультативного совета.

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