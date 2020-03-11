Ермак принял участие в ТКГ в Минске: о чем договорились стороны
В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. Последний в Кремле отвечает за украинское направление.
Как сообщает в телеграме пресс-служба ОПУ, по результатам встречи стороны достигли договоренностей по таким вопросам:
- обмен удерживаемыми лицами;
– участники ТКГ в Минске должны предоставить перечень лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Обмен должен состояться в кратчайшие сроки
– в ТКГ должны представить окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат процедуре взаимного освобождения включительно по итогам верификации;
– верификацию будут проводить представители Красного Креста, но перед этим боевики должны предоставить им доступ к украинским пленным, находящимся на оккупированных территориях.
- разведение сил и средств;
- одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.
- введение Консультативного совета.
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