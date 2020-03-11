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      Ермак принял участие в ТКГ в Минске: о чем договорились стороны

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      В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. Последний в Кремле отвечает за украинское направление.

      Как сообщает в телеграме пресс-служба ОПУ, по результатам встречи стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

      • обмен удерживаемыми лицами;

      – участники ТКГ в Минске должны предоставить перечень лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Обмен должен состояться в кратчайшие сроки

      – в ТКГ должны представить окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат процедуре взаимного освобождения включительно по итогам верификации;

      – верификацию будут проводить представители Красного Креста, но перед этим боевики должны предоставить им доступ к украинским пленным, находящимся на оккупированных территориях.

      • разведение сил и средств;
      • одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.
      • введение Консультативного совета.

      Новость дополняется...

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Ермак Минские договоренности
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