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      Ермак считает, что "пленки Лероса" не случайно появились накануне важных голосований в Раде

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      Ермак в который раз прокомментировал "пленки Лероса" / Фото "Украинская правда"

      Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что провокационные записи якобы с его братом Денисом, неслучайно появились именно накануне голосования в Верховной Раде за важные законопроекты.

      Андрей Ермак заявил об этом во время брифинга.

      Кстати Ермак считает "пленки Лероса" местью за отказ назначать заместителя министра: детали

      Заметим, что 30 марта на внеочередном заседании парламент проголосовал за "антиколомойський" законопроект, за открытие рынка земли и ряд кадровых назначений.

      Вы видели, что там происходило, как умные люди вы понимаете, кто и как там делал, кто делал все, чтобы этого не произошло. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, не принимала очень важные для нее законы,
      – сказал Ермак.

      Он отметил, что пленки появились именно в воскресенье накануне важных голосований.

      "Пленки Лероса": что известно

      • Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что председатель ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
      • Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он честный и порядочный.
      • Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
      • На скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях.
      • Впоследствии в сети появились новые видео с якобы братом Ермака.
      • 30 марта ГБР открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление в ведомство подал председатель Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого показали на видео.
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал между Ермаком и Леросом Андрей Ермак Офіс Президента Гео Лерос Верховная Рада
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