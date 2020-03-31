Ермак считает, что "пленки Лероса" не случайно появились накануне важных голосований в Раде

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что провокационные записи якобы с его братом Денисом, неслучайно появились именно накануне голосования в Верховной Раде за важные законопроекты.

Андрей Ермак заявил об этом во время брифинга.

Кстати Ермак считает "пленки Лероса" местью за отказ назначать заместителя министра: детали

Заметим, что 30 марта на внеочередном заседании парламент проголосовал за "антиколомойський" законопроект, за открытие рынка земли и ряд кадровых назначений.

Вы видели, что там происходило, как умные люди вы понимаете, кто и как там делал, кто делал все, чтобы этого не произошло. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, не принимала очень важные для нее законы,

– сказал Ермак.

Он отметил, что пленки появились именно в воскресенье накануне важных голосований.

"Пленки Лероса": что известно