Ермак считает, что "пленки Лероса" не случайно появились накануне важных голосований в Раде
Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что провокационные записи якобы с его братом Денисом, неслучайно появились именно накануне голосования в Верховной Раде за важные законопроекты.
Андрей Ермак заявил об этом во время брифинга.
Кстати Ермак считает "пленки Лероса" местью за отказ назначать заместителя министра: детали
Заметим, что 30 марта на внеочередном заседании парламент проголосовал за "антиколомойський" законопроект, за открытие рынка земли и ряд кадровых назначений.
Вы видели, что там происходило, как умные люди вы понимаете, кто и как там делал, кто делал все, чтобы этого не произошло. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, не принимала очень важные для нее законы,
– сказал Ермак.
Он отметил, что пленки появились именно в воскресенье накануне важных голосований.
"Пленки Лероса": что известно
- Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что председатель ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
- Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он честный и порядочный.
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
- На скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях.
- Впоследствии в сети появились новые видео с якобы братом Ермака.
- 30 марта ГБР открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление в ведомство подал председатель Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого показали на видео.
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