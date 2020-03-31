Ермак штампует на меня по делу в день, – Лерос о конфликте с главой ОП
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в отношении него открыли несколько уголовных дел. Нардеп обвиняет в причастности к этому главу Офиса Президента Андрея Ермака.
Гео Лерос в фейсбуке написал, что год назад Зеленский победил на президентских выборах, а сегодня председатель Офиса Президента Андрей Ермак "штампует на меня по делу в день".
Важно ГБР открыло дело из-за "слива Ермака": по каким статьям
Он добавил, что после публичных угроз Ермака в адрес Лероса, СБУ и ГБР открыли против нардепа дела по 4 статьям.
Речь идет о таких статьях, пишет Укринформ:
- ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,
- ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения,
- ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,
- ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Лерос заявил, что по поручению председателя ОП, против него пытаются открыть еще одно дело – за мошенничество, связанное с муралом на станции метро "Осокорки".
Что известно о деле?
Лероса обвиняют в том, что он, занимая должность советника министра информполитики и советника мэра Киева, якобы лоббировал выделение 3,7 миллиона гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки", что подпадает под ч. 4 ст 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций).
Главное о конфликте Лероса и Ермака
- 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в фейсбуке несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.
- В то же время Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в Службу безопасности и Государственное бюро расследований за обнародованные видео с его братом.
- Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.
- 30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака за распространение материалов о якобы продаже государственных должностей.
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