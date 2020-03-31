17:58
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ермак штампует на меня по делу в день, – Лерос о конфликте с главой ОП

      - Читати новину українською
      Лерос о конфликте с главой ОП / Фейсбук Гео Лероса

      Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в отношении него открыли несколько уголовных дел. Нардеп обвиняет в причастности к этому главу Офиса Президента Андрея Ермака.

      Гео Лерос в фейсбуке написал, что год назад Зеленский победил на президентских выборах, а сегодня председатель Офиса Президента Андрей Ермак "штампует на меня по делу в день".

      Важно ГБР открыло дело из-за "слива Ермака": по каким статьям

      Он добавил, что после публичных угроз Ермака в адрес Лероса, СБУ и ГБР открыли против нардепа дела по 4 статьям.

      Речь идет о таких статьях, пишет Укринформ:

      • ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,
      • ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения,
      • ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,
      • ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

      Лерос заявил, что по поручению председателя ОП, против него пытаются открыть еще одно дело – за мошенничество, связанное с муралом на станции метро "Осокорки".

      Что известно о деле?
      Лероса обвиняют в том, что он, занимая должность советника министра информполитики и советника мэра Киева, якобы лоббировал выделение 3,7 миллиона гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки", что подпадает под ч. 4 ст 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций).

      Главное о конфликте Лероса и Ермака

      • 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в фейсбуке несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.
      • В то же время Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в Службу безопасности и Государственное бюро расследований за обнародованные видео с его братом.
      • Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.
      • 30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака за распространение материалов о якобы продаже государственных должностей.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Метро Мошенничество Криминал Взятка Слуга народа САП Государственное бюро расследований Офіс Президента Скандал между Ермаком и Леросом Скандал Андрей Ермак Гео Лерос
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 16:01 Кредит от МВФ: достаточно ли этого, чтобы спасти экономику Украины
      Новини економіки 3927
      сегодня , 13:46 В Польше одобрили масштабную антикризисную программу: что изменится для украинцев
      Новини України 8064
      сегодня , 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      Традиції 86524
      сегодня , 14:22 В Туркменистане отлавливают людей в масках: власти запретили слово "коронавирус"
      Новини світу 6405
      сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      Традиції 93353
      сегодня , 17:11 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
      Здорове життя 49784
      сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
      Новини України 8528
      сегодня , 14:34 Карантин в Украине может продлиться 2 месяца, – Аваков
      Новини України 9870
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Закон о рынке земли: какие возможности и риски создал парламент
      Юрій Бутусов
      сегодня , 10:27 История об упущенном шансе для Украины, или Реформа без реформы
      Сергій Фурса
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук