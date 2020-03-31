Ермак штампует на меня по делу в день, – Лерос о конфликте с главой ОП

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в отношении него открыли несколько уголовных дел. Нардеп обвиняет в причастности к этому главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Гео Лерос в фейсбуке написал, что год назад Зеленский победил на президентских выборах, а сегодня председатель Офиса Президента Андрей Ермак "штампует на меня по делу в день".

Важно ГБР открыло дело из-за "слива Ермака": по каким статьям

Он добавил, что после публичных угроз Ермака в адрес Лероса, СБУ и ГБР открыли против нардепа дела по 4 статьям.

Речь идет о таких статьях, пишет Укринформ:

ч. 2 ст. 190 – мошенничество , совершенное по предварительному сговору группой лиц,

, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля , совершенного лицом с использованием своего служебного положения,

, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны , повлекшее тяжкие последствия,

, повлекшее тяжкие последствия, ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Лерос заявил, что по поручению председателя ОП, против него пытаются открыть еще одно дело – за мошенничество, связанное с муралом на станции метро "Осокорки".

Что известно о деле?

Лероса обвиняют в том, что он, занимая должность советника министра информполитики и советника мэра Киева, якобы лоббировал выделение 3,7 миллиона гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки", что подпадает под ч. 4 ст 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций).

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