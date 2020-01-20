Ernest Airlines приостановил полеты: как теперь лететь из Украины в Италию

Лоукост перевозчик Ernest Airlines, который выполнял рейсы из Украины в Италию, потерял лицензию и посоветовал пассажирам, которые планировали вылет после 13 января, даже не приезжать в аэропорты. Что стало причиной, как получить компенсацию и чем лететь вместо этого – в материале 24 канала.

Ernest Airlines: что известно о компании?

Итальянская авиакомпания, лоукост перевозчик со штаб-квартирой в Милане и центром в Тиране (Албания). Обслуживала итальянский, албанский, украинский и румынский рынки.

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Авиакомпания получила сертификат авиаперевозчика (AOC) и лицензию на эксплуатацию в 2017 году. В декабре 2019 Управление гражданской авиации Италии временно приостановило лицензию перевозчика с 13 января 2020 года.

Пассажиропоток и маршруты из Украины

С декабря 2017 года Ernest вышла на украинский рынок: начала выполнять рейсы из Киева (Жуляны) и из Львова. С марта 2019 года – из Харькова, с апреля 2019 – из Одессы. Рейсы выполнялись в Неаполь, Милан (Бергамо и Мальпенса), Болонью, Венецию, Рим и Геную. Стоимость полета стартовала от 45 евро в одну сторону.

В 2018 году более 200 тысяч украинских пассажиров осуществляли полеты Ernest Airlines между Италией и Украиной. В 2019 их количество выросло до 300 тысяч. Таким образом за два года услугами авиаперевозчика воспользовались более пол миллиона украинцев. Авиакомпания стала ключевым игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией.



Авиакомпания планирует возобновить лицензию / Ernest Airlines

Ernest Airlines регулярно входила в список самых непунктуальных авиакомпаний. По данным Госавиаслужбы Украины, в ноябре 2019 года компания стала худшей за показателем пунктуальности среди всех авиакомпаний, которые выполняют рейсы в украинские аэропорты – без задержек Ernest выполнил 53% рейсов.

Авиакомпания планировала открыть базу в Украине в 2020 году. Там собирались разместить два самолета. Кроме того, в октябре 2019-го, лоукостер анонсировал пять новых рейсов из Украины. Однако в результате 14 декабря Ernest приостановил полеты по нескольким маршрутам, а впоследствии – вовсе прекратил деятельность.

Почему отменили рейсы?

О том, что Ernest Airlines с 11 января 2020 года временно приостанавливает свои рейсы, сообщили на сайте авиакомпании. Здесь же указаны контакты, по которым пассажиры могут сделать запрос на полный возврат стоимости билета.

Выполняя решение Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) от 29.12.2019 относительно временного приостановления действия нашей эксплуатационной лицензии, мы не смогли продолжить выполнение рейсов с 11.01.2020. Соответственно, мы просим пассажиров не приезжать в аэропорт,

– сказано в сообщении.

Компания добавляет, что сделала все возможное для того, чтобы выполнить максимально возможное количество рейсов в праздничный период.

Запрет вступил в силу 13 января 2020 года. Лицензия может быть восстановлена, если авиакомпания выполнит предусмотренные законодательством требования (в частности, подтвердит собственную финансовую стабильность), после чего ENAC будет иметь основания отозвать свое решение.

Украина-Италия: чем теперь лететь?

Сегодня из Киева в Рим выполняют рейсы МАУ и AlItalia, в Милан, Венецию – только МАУ, в Неаполь и Турин – украинский лоукостер SkyUp. Харьков, Одесса и Львов пока не имеют прямого авиасообщения с Италией.

Однако уже с марта SkyUp запускает ряд рейсов (преимущественно на весенне-летний период), в том числе и по маршрутам Ernest Airlines, из разных городов Украины. Также авиакомпания Windrose открывает рейсы из Киева и Харькова, однако только на период летней навигации 2020 года.

Из Киева:

Борисполь: МАУ – Рим (ежедневно), Милан (ежедневно), Венеция (три раза в неделю); SkyUp – Болонья (с 29 марта трижды в неделю) Ламеция-Терме (с 30 мая дважды в неделю); Милан Бергамо (с 30 марта трижды в неделю); Неаполь (дважды в неделю); Рим (с 29 марта трижды в неделю); Бари (с 30 марта дважды в неделю); Катания (с 26 мая три раза в неделю); Пиза (с 1 апреля дважды в неделю); Римини (с 30 мая дважды в неделю); Турин (дважды в неделю); Windrose – Бриндизи (с 30 мая до 3 октября 2020 года раз в неделю); Ламеция-Терме (с 29 мая до 3 октября 2020 года трижды в неделю); Анкона (с 6 июня до 19 сентября 2020 года раз в неделю).

Жуляны: AlItalia – Рим (ежедневно);

Из Запорожья: SkyUp – Римини (с июня раз в неделю);

Из Львова: SkyUp – Милан Бергамо (с 30 марта дважды в неделю); Неаполь (с 30 марта дважды в неделю); Рим (с 29 марта трижды в неделю);

Из Одессы: SkyUp – Ламеция-Терме (с июня раз в неделю); Римини (с июня раз в неделю);

Из Харькова: SkyUp – Ламеция-Терме (с июня раз в неделю); Римини (с июня раз в неделю); Windrose – Ламеция-Терме (с 29 мая до 2 октября 2020 года раз в неделю).

Какие еще авиакомпании могут заполнить нишу?

Сейчас на итало-украинские маршруты называют несколько претендентов. Основные – Wizz Air и Ryanair.

13 января венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в итальянские города (Милан Бергамо, Болонья, Верона, Венеция, Тревизо и Пиза) в летнем сезоне 2020 года.

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Как объяснила пресс-служба авиакомпании в комментарии 24 каналу, основой запуска новых рейсов и расширения работы на рынках является сочетание стабильного спроса и обоснованных расходов на обслуживание в местных аэропортах. Что касается перспективы открытия новых маршрутов из Украины, однако, пока четких комментариев не дают.

Украинский рынок – важен для Wizz Air и мы постоянно стремимся создавать новые возможности для путешествий, способствующих расширению работы авиакомпании. Тем не менее, согласно устоявшейся политике, Wizz Air не комментирует информацию, содержащую догадки или слухи о планах на будущее. Как только у нас будут новости, мы обязательно их обнародуем,

– отметили в авиакомпании.

Как известно, у компании сейчас нет базы в Италии. Но она может получить разрешение на перевозки в Украине – при условии открытия здесь представительства. Ранее в СМИ появлялась информация, что компания имеет планы восстановить дочернюю компанию в Украине. Однако в Wizz Air пока это также не комментируют.

Ирландский лоукостер Ryanair, у которого есть база в Милане (Бергамо), не ответил на запрос 24 канала относительно перспективы открытия новых рейсов по маршрутам Ernеst Airlines. Его, однако, считают наиболее реальным претендентом на "подхват" этих полетов.