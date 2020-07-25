Евросоюз обеспокоен поддержанием Верховной Радой законопроекта о госзакупках. В частности их настораживают ограничения доступа к публичным закупкам для продукции машиностроения.

В ЕС считают, что это однозначно будет нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Мировой организации торговли. Об этом говорится в ответе представительства Евросоюза в Киеве на запрос DW.

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По их словам, есть другие способы, как поддержать отечественную промышленность, особенно во время пандемии COVID-19, не нарушая основ свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО.

Кроме этого, повышение прозрачности ЕС называет "одним из главных достижений постмайданных правительств", ведь украинцы стали больше получать за свои деньги, и это предоставило дополнительные возможности для бизнеса.

Что хочет изменить Верховная Рада