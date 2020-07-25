Евросоюз обеспокоен изменениями в законе о госзакупках
Евросоюз обеспокоен поддержанием Верховной Радой законопроекта о госзакупках. В частности их настораживают ограничения доступа к публичным закупкам для продукции машиностроения.
В ЕС считают, что это однозначно будет нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Мировой организации торговли. Об этом говорится в ответе представительства Евросоюза в Киеве на запрос DW.
Больше об этом Верховная Рада приняла за основу закон вопреки позиции ЕС: о чем говорится в документе
По их словам, есть другие способы, как поддержать отечественную промышленность, особенно во время пандемии COVID-19, не нарушая основ свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО.
Кроме этого, повышение прозрачности ЕС называет "одним из главных достижений постмайданных правительств", ведь украинцы стали больше получать за свои деньги, и это предоставило дополнительные возможности для бизнеса.
Что хочет изменить Верховная Рада
- При государственных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.
- Доля украинской составляющей – 25 – 40%.
- Закон будет действовать для продукции четырех категорий:
– городской пассажирский транспорт;
– железнодорожный транспорт;
– коммунальная и спецтехника;
– энергетическое машиностроение.
- Законопроект раскритиковал премьерминистр Украины Денис Шмигаль. Он заявил, что он не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.