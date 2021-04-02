Представители партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко пытались сфальсифицировать результаты довыборов в Верховную Раду на одном из участков 87 округа в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook политтехнолог Сергей Быков.

Как сообщили представители ОВК, члены окружной избирательной комиссии от "ЕС" на участке №261030 изменили в протоколе реальное количество голосов за кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским – в документах было указано 377 голосов за кандидата, а после проверки их оказалось лишь 277.

После установления фактов нарушения подсчета голосов выборы на участке были признаны недействительными.