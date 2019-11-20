12:33
20 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC
      Вєсті Кремля
      21:41, 19 ноября
      Вести.UA: Заразный Кива-Джокер. Как коровы будут защищать Ляшко
      Вєсті.UA
      19:49, 19 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      ЕС будет поддерживать Украину на транзитных переговорах с Россией

      51 Читати новину українською
      Анна-Кайса Итконен: ЕС хочет, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа

      Экспертные переговоры по транзиту российского газа через Украину состоятся уже в среду, 20 ноября. Накануне нового раунда переговоров представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что во время их проведения европейская сторона будет поддерживать Украину в позиции о долгосрочном транзитном контракте.

      Еврокомиссия во время переговоров будет поддерживать исключительно долговременное решение по транзиту газа через Украину, рассказала Анна-Кайса Итконен. Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

      Важно! Газовые переговоры: в "Нафтогазе" рассказали о новом фейке, который распространяет Россия

      Европейская комиссия полностью поддерживает Украину как стабильного и надежного транзитера. Мы приложим все усилия, чтобы она оставалась такой и после 2020 года,
      – рассказала Еврокомиссия.

      Кроме того, стало известно, что технические переговоры между Украиной, Россией и ЕС в среду, 20 ноября, состоятся в формате видеоконференции. Все для того, чтобы сэкономить время – до окончания действующего контракта остается чуть больше месяца.

      Каких позиций Украина и Россия придерживаются в газовых переговорах

      Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.

      При этом Россия не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры по транзиту газа в Европу через Украину. Одновременно идет активное строительство российского газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком" – газопроводом с такой же целью.

      Тем временем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" отмечают: Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.

      Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и Бухаресте в одной группе с Нидерландами
      сегодня
      2252
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Евросоюз Еврокомиссия Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремль согласился на нормандскую встречу: чего ждать Украине
      сегодня , 12:04 Кремль согласился на нормандскую встречу: чего ждать Украине
      Блог Медіа 265
      Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно
      сегодня , 09:01 Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно
      Євгенія Мазур 203
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      19 ноября , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      268
      Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине
      сегодня , 09:00 Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине
      Блог Медіа 1862
      Я не тот персонаж, который будет дружить с Россией, – эксклюзивное интервью с Зеркаль
      сегодня , 08:29 Я не тот персонаж, который будет дружить с Россией, – эксклюзивное интервью с Зеркаль
      Аліса Юрченко 858
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук