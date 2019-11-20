ЕС будет поддерживать Украину на транзитных переговорах с Россией

Экспертные переговоры по транзиту российского газа через Украину состоятся уже в среду, 20 ноября. Накануне нового раунда переговоров представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что во время их проведения европейская сторона будет поддерживать Украину в позиции о долгосрочном транзитном контракте.

Еврокомиссия во время переговоров будет поддерживать исключительно долговременное решение по транзиту газа через Украину, рассказала Анна-Кайса Итконен. Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

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Европейская комиссия полностью поддерживает Украину как стабильного и надежного транзитера. Мы приложим все усилия, чтобы она оставалась такой и после 2020 года,

– рассказала Еврокомиссия.

Кроме того, стало известно, что технические переговоры между Украиной, Россией и ЕС в среду, 20 ноября, состоятся в формате видеоконференции. Все для того, чтобы сэкономить время – до окончания действующего контракта остается чуть больше месяца.

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Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.

При этом Россия не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры по транзиту газа в Европу через Украину. Одновременно идет активное строительство российского газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком" – газопроводом с такой же целью.

Тем временем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" отмечают: Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.