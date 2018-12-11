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      ЕС должен закрыть порты для кораблей России из-за агрессии на Азове, – евродепутат

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      В ЕС предлагают закрыть порты для кораблей РФ из-за блокирования навигации
      В ЕС предлагают закрыть порты для кораблей РФ из-за блокирования навигации / Фото из открытых источников

      Европейский Союз должен отреагировать на агрессию Российской Федерации в Азовском море. В частности, ЕС должен усилить санкции против Кремля и закрыть свои порты для российских кораблей.

      Об этом заявила депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс, передает Укринформ.

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      Она подчеркнула, что страны ЕС должны ввести целенаправленные санкции против России в случае дальнейшей военной эскалации на Азове и если она не освободит 24 украинских военнослужащих.

      Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен до Азовского моря. Мы призываем ЕС и его государства-члены закрыть наши порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации в Керченском проливе и в Азовском море,
      – заявила Хармс.

      Депутат надеется, что Европарламент проголосует за предложенные меры реагирования на агрессию РФ в Керченском проливе.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли до Азовского моря, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

      Что случилось в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченского пролива.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Водный транспорт Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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