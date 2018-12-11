ЕС должен закрыть порты для кораблей России из-за агрессии на Азове, – евродепутат

Европейский Союз должен отреагировать на агрессию Российской Федерации в Азовском море. В частности, ЕС должен усилить санкции против Кремля и закрыть свои порты для российских кораблей.

Об этом заявила депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс, передает Укринформ.

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Она подчеркнула, что страны ЕС должны ввести целенаправленные санкции против России в случае дальнейшей военной эскалации на Азове и если она не освободит 24 украинских военнослужащих.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен до Азовского моря. Мы призываем ЕС и его государства-члены закрыть наши порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации в Керченском проливе и в Азовском море,

– заявила Хармс.

Депутат надеется, что Европарламент проголосует за предложенные меры реагирования на агрессию РФ в Керченском проливе.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли до Азовского моря, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

Что случилось в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченского пролива.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.