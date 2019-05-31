19:29
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, 30 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      ЕС, Донбасс и отличия с Порошенко: как прошла встреча Зеленского с иностранными министрами

      159 Читати новину українською
      Зеленский встретился с главами МИД Польши и Швеции
      Зеленский встретился с главами МИД Польши и Швеции / Администрация Президента

      Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и Польши Яцеком Чапутовичем. Глава государства подчеркнул, что надеется на продление санкций против России.

      Президент также поблагодарил за поддержку Украины в вопросе освобождения украинских пленных, сообщает пресс-служба АП.

      Читайте также: Первое заседание СНБО: что обсудили и о чем договорились

      В то же время Зеленский заверил иностранных партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским союзом и НАТО.

      Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение – пока украинские территории не будут возвращены полностью,
      – сказал он.

      Он отметил, что Украина, кроме возвращения территорий, должна одержать победу в борьбе с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией. Со своей стороны, иностранные министры подтвердили последовательную поддержку Украины.

      Вальстрём: больше конкретики по Донбассу

      После встречи с Зеленским глава МИД Швеции Маргот Вальстрём добавила, что предложения президента относительно достижения мира на Донбассе должны быть более конкретизированными, пишет УНИАН.

      Это занимает важное место в повестке дня, но куда это приведет, еще предстоит выяснить. Я думаю, что они должны получить шанс представить конкретные предложения,
      – добавила она.

      Вальстрём подтвердила, что "администрация Зеленского заинтересована в мирном процессе, поскольку на востоке Украины продолжается война". В частности, речь идет о прогрессе в минском процессе.

      Что такое нормандский формат и минский процесс? Нормандский формат – это тип встреч в четырехстороннем формате, Украина – Германия – Франция – Россия, о прекращении войны на востоке Украины.

      Минский процесс – это комплекс мероприятий по выполнению минских договоренностей, которых достигли именно во время переговоров в нормандском формате. Краеугольным пунктом договоренностей является полное прекращение огня на Донбассе, но этот пункт пророссийские боевики не соблюдают.

      Чапутович: поведение Порошенко и Зеленского – разное

      Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что это его четвертый визит в Украину за последние шесть месяцев.

      Итак, я дважды встретился с президентом Порошенко и дважды – с президентом Зеленским, и, конечно, они отличаются, если это касается поведения, они отличаются физически, но я думаю, что политика остается аналогичной – это проевропейская политика,
      – подчеркнул он.

      Польский министр также добавил, что направление внешней политики Украины будет оставаться тем самым проевропейским и прозападным.


      Что обещает сделать Зеленский на посту президента Украины

      blog_ava
      Цензура, ложь и пикантные детали: нардепы прокомментировали стенограмму встречи с Зеленским
      сегодня
      822
      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Война на Донбассе Петр Порошенко Евросоюз Швеция Новости Польши Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук