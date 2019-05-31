ЕС, Донбасс и отличия с Порошенко: как прошла встреча Зеленского с иностранными министрами

Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и Польши Яцеком Чапутовичем. Глава государства подчеркнул, что надеется на продление санкций против России.

Президент также поблагодарил за поддержку Украины в вопросе освобождения украинских пленных, сообщает пресс-служба АП.

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В то же время Зеленский заверил иностранных партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским союзом и НАТО.

Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение – пока украинские территории не будут возвращены полностью,

– сказал он.

Он отметил, что Украина, кроме возвращения территорий, должна одержать победу в борьбе с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией. Со своей стороны, иностранные министры подтвердили последовательную поддержку Украины.

Вальстрём: больше конкретики по Донбассу

После встречи с Зеленским глава МИД Швеции Маргот Вальстрём добавила, что предложения президента относительно достижения мира на Донбассе должны быть более конкретизированными, пишет УНИАН.

Это занимает важное место в повестке дня, но куда это приведет, еще предстоит выяснить. Я думаю, что они должны получить шанс представить конкретные предложения,

– добавила она.

Вальстрём подтвердила, что "администрация Зеленского заинтересована в мирном процессе, поскольку на востоке Украины продолжается война". В частности, речь идет о прогрессе в минском процессе.

Что такое нормандский формат и минский процесс? Нормандский формат – это тип встреч в четырехстороннем формате, Украина – Германия – Франция – Россия, о прекращении войны на востоке Украины.



Минский процесс – это комплекс мероприятий по выполнению минских договоренностей, которых достигли именно во время переговоров в нормандском формате. Краеугольным пунктом договоренностей является полное прекращение огня на Донбассе, но этот пункт пророссийские боевики не соблюдают.

Чапутович: поведение Порошенко и Зеленского – разное

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что это его четвертый визит в Украину за последние шесть месяцев.

Итак, я дважды встретился с президентом Порошенко и дважды – с президентом Зеленским, и, конечно, они отличаются, если это касается поведения, они отличаются физически, но я думаю, что политика остается аналогичной – это проевропейская политика,

– подчеркнул он.

Польский министр также добавил, что направление внешней политики Украины будет оставаться тем самым проевропейским и прозападным.



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