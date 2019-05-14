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      ЕС думает над санкциями против России из-за выдачи паспортов на Донбассе

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      ЕС изучит возможность введения санкций против РФ из-за раздачи паспортов на Донбассе
      ЕС изучит возможность введения санкций против РФ из-за раздачи паспортов на Донбассе / Фото из открытых источников

      Европейский союз в ближайшее время обсудит возможность введения санкций против России за незаконную выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. За введение жестких ограничений против Кремля уже выступила Эстония.

      Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини отметила, что 13 мая в Брюсселе дипломаты рассмотрели вопрос о паспортизации оккупированного Донбасса, передает Укринформ. Поэтому, вскоре можно ожидать какие-то конкретные шаги от ЕС по результатам этого обсуждения.

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      "Мы обсуждали этот вопрос (реакцию на раздачу российских паспортов, – 24 канал) не только в рамках встречи Восточного Партнерства, но также среди министров во время Совета ЕС. Я уверена, что следующие шаги по этой проблеме будут в течение следующих недель", – отметила Могерини.

      В то же время, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу убежден, что ЕС должен расширить санкции против Москвы за раздачу гражданства РФ украинцам, которые живут на оккупированных территориях.

      Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, должен рассмотреть расширение санкций. ЕС остается единым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины,
      – написал Рейнсалу в Twitter.

       

      Такое мнение эстонского министра поддержал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс. Он называет действия Путина "тихой аннексией" и призывает Евросоюз отреагировать решительно на циничное поведение России на Донбассе.

      Однако не все поддерживают наказание России за ее дерзкие действия в отношении Украины. Так, глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России из-за "паспортного решения" Путина, не "планирует" давить "на Москву" и надеется на поиск диалога со страной-агрессором.

      Позицию Чехии поддержал и румынский глава МИД Теодор Мелешкану. Он сказал, что новые санкции против РФ не нужны украинцам, ведь создадут проблемы "самой Украине".

      Что Путин задумал на оккупированном Донбассе с российскими паспортами?24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. И это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории РФ.

      По данным Минобороны Украины, российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут действительны лишь на территории Ростовской области РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Федерика Могерини Эстония Российские паспорта на Донбассе Санкции Евросоюз
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