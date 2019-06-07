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      ЕС готов подождать с Brexit, пока Британия не проведет новый референдум, – The Times

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      Brexit перенесут на 2020 год?
      Brexit перенесут на 2020 год? / AFP

      Страны-члены Евросюзу готовы в очередной раз отсрочить дату выхода Великобритании – на этот раз на 2020 год. Ведь стране нужно время на проведение второго референдума. Причем безотносительно к тому, кто станет новым премьером Королевства после отставки Терезы Мэй.

      Отсрочка и референдум

      "Германия и правительства других стран-членов ЕС поддерживают отсрочку Brexit, причем безотносительно к тому, кто станет новым премьер-министром" Великобритании после отставки Терезы Мэй. На этом настаивают журналисты британского издания The Times со ссылкой на слова европейского топ-чиновника, имя которого, правда, не назвали.

      Читайте также: Тереза ​​Мэй покидает пост премьера Великобритании

      The Times пишет: большинство европейских правительств считают, что следующему лидеру Консервативной партии и премьеру Британии понадобится дополнительное время для проведения второго референдума, чтобы окончательно решить вопрос с соглашением о выходе страны из ЕС.

      Новую же дату Brexit, вероятно, зафиксируют на конец весны 2020 года. Британское издание отметило, что его источник (топ-чиновник ЕС) сказал буквально следующее: "Мы эту идею ненавидим. Но, думаю, все же предоставим еще одну отсрочку".

      Коротко о Brexit

      Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Вместе с тем 48,1% избирателей проголосовал за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований в парламенте относительно принятия соглашения по Brexit сроки перенесли. Лидеры ЕС 10 апреля решили предоставить Лондону "гибкую отсрочку" до 31 октября.

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      Теги: Евросоюз Тереза Мэй Великобритания СМИ Brexit Европа
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