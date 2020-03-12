ЕС и коронавирус: переживет ли экономика Европы пандемию

В то же время, когда эпидемия идет на спад в Китае и Южной Корее, она только набирает силу в Европе. Особенно критическая ситуация - в Италии. Сайт 24 канала во втором материале из серии посмотрел, как коронавирус повлиял на экономику Европы.

В Европе (включая ЕС, Великобританию) уже сейчас зарегистрировано 15 тысяч случаев коронавируса (к примеру, США всего чуть больше тысячи). Главной "жертвой" коронавирус выбрал Италию. Там умер уже 631 человек.

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Правда, у большинства больных отмечается нетяжелое протекание болезни, а количество тяжелобольных медленно падает (сейчас их 1028). Уже понятно, что ЕС прийдется пройти свой "пик" болезни, как это было в КНР, чтобы она пошла на спад.

Как ЕС реагирует на пандемию: экономические меры



Флаг Евросоюза/ photo: The Straits Times

Первые цифры, которые были озвучены после телеконференции между всеми институтами и членами ЕС были такие – 25 млрд евро на борьбу с вирусом и быстро. Общая координация ляжет на руководящие органы ЕС и ЕЦБ (Европейский Центробанк) при участии правительств государств-членов. Телефонные конференции будут проходить теперь каждый день. На лечение и разработку вакцины выделены 140 млн евро.

Но наибольшая аккумуляция денег должна состояться в рамках специального "Фонда по борьбе с Короной": до 7,5 млрд евро! Чтобы это сделать, ЕС экстренно изменил правила относительно структурных фондов. Это нужно, чтобы деньги стали доступными для всех стран ЕС на принципах со-финансирования.

Блок планирует финансово поддерживать наиболее пострадавшие области, чтобы они имели доступ к ликвидности и компенсировали потерю спроса. В ЕС существует "Пакт стабильности и развития", который тоже будет задействован (хоть Италия и выступает против этого). Главная задача сейчас – стабилизировать экономику и избежать начала рецессии в еврозоне.

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Рынок ожидает, что ЕЦБ расширит кредитные лимиты для малого и среднего бизнеса и снизит ставку для реального сектора экономики". Но у главного банка Союза ограничены возможности для маневра. Призыв Макрона к более мощному "бюджетному стимулу" пока не был реализован.

"Экономические последствия могут быть очень серьезными. В ЕС должно быть сделано все, что возможно и нужно", – отметил в своем Твиттере комиссар по экономике Паоло Джентилони.



Глава ЕЦБ Кристин Лагард предостерегла, что Европа может столкнуться с кризисом, похожей на 2008 год/ photo: сайт Европарламента

Франция, Италия, Германия и Испания уже объявили о своих национальных экономических пакетах для борьбы с болезнью.

Не обходится и без конфликтов – Берлин, Прага и Париж были подвергнуты критике за ограничения экспорта защитного оборудования и масок для более пострадавших стран, в частности – в Италии.

Но это все наднациональный уровень, а что происходит в настоящем бизнесе? В ЕС уже 200 компаний решили объединиться, чтобы бороться с вирусом совместными усилиями. Они будут работать под эгидой Всемирного экономического форума (Давос) и его программы COVID Action. Среди участников: Bank of America, Santander Bank, AstraZeneca, Google, Microsoft, Allianz.

Поддержку платформе предоставит Всемирная Организация Здравоохранения. Топ-менеджмент и другие сотрудники компаний смогут предоставлять свою помощь для конкретных проектов по борьбе с вирусом.

Кризис и коронавирус: итальянский кейс



Италия во времена коронавируса/ photo: Slate.com

Некоторые страны, как уже выше упоминалось, задействовали срочные меры для поддержки экономики. Для примера возьмем наиболее пострадавшую Италию.

В частности, Рим планирует потратить до 25 млрд евро на остановку эпидемии и защиту своей экономики. Первый транш в 12 млрд будет готов уже до 13-го марта, остальные деньги пойдут в резерв. Об этом сказал министр финансов Роберто Гуальтєри. Домохозяйствам могут облегчить правила выплаты ипотечных кредитов на время кризиса, правительство надеется на понимание и сотрудничество с банками.

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На это могут пойти несколько процентов валового продукта. Такие меры, уверены в Capital Economics, помогут сохранить расходы на основные статьи, не допустить дефолта по кредитам и льготные условия для выплат налогов.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте/ photo: Gulf Today

Собственно, пакет помощи это те самые кредиты, помощь уволенным работникам (а Италия закрыла почти все магазины, развлекательные заведения, школы и т. д.), поддержка фирм, чья прибыль упала более чем на 25%. В розничной торговле задействовано 4 млн человек, это 15% рабочих мест в Италии и 12% ВВП. Туризм занимает нишу в 6% от общего "пирога" и может потерять до 4,5 млрд евро. Сфера услуг это еще 1,7 млн занятых лиц. "[Она] полностью уничтожена. Это теряется, а не откладывается", – признал для FT Брунелло Роза из Роза & Rubini Associates.

Пока что чем более серьезные ограничения вводятся, тем сильнее страдает, завязаная на туризме и услугах экономика страны. Нарушаются цепи поставок, приостанавливается экспорт. Многим маленьким и средним фирмам, возможно, придется закрыться. В ассоциации отелей "Федеральберги" говорят о большом количестве рабочих на контрактах до одного года и без права на льготы.

По последним расчетам, ВВП Италии – все еще 3-й экономики еврозоны – может упасть. Швейцарский банк UBS называет цифры от 0,4 до 0,8% при наиболее негативном сценарии. Это при том, что с 2009 по 2020 годы страна пережила три рецессии! Все шансы есть на то, что будет и четвертая.

В JP Morgan верят в улучшение ситуации только в третьем квартале 2020 года. Наиболее оптимистичные прогнозы – общее сокращение экономики на 2-3% в этом году.

В то же время, глава правительства Джузеппе Конте находится под сильным давлением губернаторов промышленного и богатого севера, в частности – региона Ломбардия (где вирус ударил больше всего).

Одиозный лидер оппозиции, бывший министр Матео Сальвини требует от правительства вдвое большую сумму – 50 млрд евро. Также он считает, что все остальные страны "ведут с Италией экономическую войну". Итальянский индекс FTSEMIB сначала было поднялся, но потом снова упал в отрицательную часть.

"Мы говорим о плохих, очень плохих или кризисных сценариях. Сейчас мы в очень плохом",

– сказал FT анонимно один из европолитиков.

Чем может закончиться для ЕС кризис из-за вируса?

Как мы видели выше, коронавирус вполне может нанести серьезный вред как союзу государств, так и отдельным его членам. Учитывая Brexit и другие проблемы, вирус ударил по ЕС в непростой момент. А что же дальше? Слово снова берет Кристин Лагард.

"Коронавирус добавляет новый уровень неопределенности. В короткой перспективе, это – торговые и геополитические риски. А сейчас еще и связанные с коронавирусом и его потенциальным вмешательством в глобальный рост. Но на данном этапе слишком рано оценивать макроэкономическое влияние".

Экономика еврозоны может вырасти в 2020 на 0,1-0,2% меньше, оценивают в Standard&Poor. OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) пересмотрела прогноз для ЕС и снизила рост ВВП вообще до 0,8% с угрозой рецессии.

Наиболее пострадавшим отраслям, как услуги, туризм, ресторанное дело, может понадобиться больше времени для восстановления. Для Германии, которая имеет 30 заводов в Китае, это еще и автомобилестроительная отрасль и ее часть, которая отвечает за автозапчасти.

Сколько теряет ЕС без туристов

Ограничение туризма уже стоит ЕС 1 млрд евро в месяц. Такую шокирующую цифру привел "промышленный комиссар" Томас Бретон, передает Reuters. Основной доход приносили туристы из Китая

Плохие отношения Дональда Трампа и ЕС тоже не добавляют поводов для оптимизма. Последнее решение президента США затронет многих европейцев, которые имеют связи с Америкой – для некоторых граждан стран Европы (но не для всех!) пока запрещено ездить в США напрямую.

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Остается дождаться, когда эпидемия в ЕС пройдет (а точно этого сказать не может никто), чтобы более точно оценить ситуацию и экономические потери.