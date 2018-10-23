ЕС и НАТО должны направить военные корабли в район Азовского моря, – евродепутат

Европейскому союзу и НАТО следует направить боевые корабли в район Азовского моря, заявила 23 октября на слушаниях в Европарламенте депутат от Германии Ребекка Хармс.

Об этом сообщает "Укринформ".

Депутат объяснила, что такие меры следует принять для предотвращения возможной эскалации в регионе. Хармс также считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должны расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря.

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"События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", – подчеркнула евродепутат.

Напомним, 23 октября в Европарламенте планируют принять резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция будет призывать Запад и Евросоюз решительно действовать в ответ на агрессию Москвы.



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