ЕС не отзовется на призыв главы МИД Британии по ужесточению санкций против России, – The Times

Призыв министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта к Европейскому Союзу относительно солидарности с Соединенными Штатами в вопросе внедрения новых санкций против России останется без ответа.

Об этом пишет The Times.

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Как 24 канал сообщал ранее, глава британского МИД выступил в Вашингтоне с резкой критикой правительства Германии за поддержку проекта "Северного потока-2", который "противоречит интересам Европы" и призвал ввести санкции против РФ за применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Как поясняет автор статьи Кэтрин Филп, слова Ханта прозвучали за несколько месяцев до того, как Великобритания должна покинуть ЕС, отказавшись от своего места в Европейском совете – форуме, где принимаются решения о санкциях, и где страна часто втягивает в число участников соглашений "не слишком желающих" ее партнеров.

Новые санкции ЕС против России требуют единодушного согласия всех 28 стран-членов, чего невозможно было бы достичь в нынешних условиях, даже если бы Британия оставалась в составе Евросоюза, отмечает журналист.

Призывы Ханта о солидарности с США перед лицом российской агрессии также будут встречены со скептицизмом. (...) Многие в Европе рассматривают США при Трампе как наибольшую угрозу западному альянсу, с двойными стандартами лидера Америки в отношении НАТО, "объятиями" с президентом Путиным и выходом из ключевых международных соглашений, таких как иранская ядерная сделка и Парижская климатическая,

– говорится в публикации.

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Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что 22 августа США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.