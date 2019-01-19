ЕС нужны санкции против энергетического сектора РФ – лидер финских евроскептиков

Все финские парламентские партии считают, что антироссийские экономические санкции отменять нельзя.

Об этом свидетельствует опрос Yle.

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К слову, в опросе приняли участие лидеры всех парламентских партий. Кроме того, лидер евроскептических партии "Истинные финны" Юсси Халла-Ахо поддерживает продолжение санкций, однако считает целесообразным сместить их акцент "с продовольственных товаров на сотрудничество в области энергетики".

Причина такой позиции в том, что Крым остается оккупированным, а минские соглашения не выполняются,

– говорится в материале.

О чем договаривались в Минске в 2014 году?

"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

Стоит добавить, что значительно больше неуверенности во мнениях относительно возможного вмешательства России в финскую политику. Семь партий из девяти смогли ответить на вопрос, будет ли Россия влиять на результаты парламентских выборов. Поэтому все лидеры считают возможным влияние со стороны иностранных государств.

Только лидер "Настоящих" финнов Халла-Ахо заявил, что Россия не будет вмешиваться в выборы.

Степень российского влияния и действий преувеличивается, а российскую карту каждый раз достают из колоды во время разборок внутри Европейского Союза,

– сказал Халла-Ахо.

Коалиционная партия и Шведская народная партия выступают за вступление в НАТО. "Синее будущее" подчеркивает, что Финляндии следует вступить в НАТО, если такое решение примет Швеция.

Ранее 24 канал писал, что новых европейских санкций против России в связи с кризисом в Керченском проливе не будет. США могут усилить санкции. Но ожидать ограничений для России в банковской сфере нет оснований.