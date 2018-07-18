ЕС оштрафовал Google на рекордную сумму

Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google на 4,3 миллиарда евро (около 5 миллиардов долларов) за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений для операционной системы Android.

Решение официально объявят сегодня, сообщают Politico, AFP и Bloomberg.

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Этот штраф может быть самым большим за всю историю и равным по размеру ежегодным взносам Нидерландов в бюджет ЕС.

Как считает Еврокомиссия, Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое присутствие в онлайн-поиске среди конкурентов.

В Еврокомиссии также отметили, что связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя и подрывали конкуренцию.

Несмотря на рекордный размер штрафа, компания Alphabet, которой и принадлежит Google, зарабатывает столько же денег за 16 дней.

В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд за то, что компания предоставляла лучшие условия на платформе для своих товаров по сравнению с конкурентами.

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