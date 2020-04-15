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      ЕС подготовил "дорожную карту" выхода из кризиса коронавируса: как будут открывать границы

      - Читати новину українською
      Как ЕС будет открывать границы / Getty Images

      Европейский союз подготовил общую "дорожную карту" выхода стран ЕС из кризиса после коронавируса и возвращения европейских обществ и экономик к нормальному функционированию и к устойчивому росту. ЕС планирует сначала открыть внутренние границы, внешние – на втором этапе.

      "Дорожную карту" выхода из кризиса представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Европейский союз сначала постепенно будет открывать внутренние границы между странами Шенгенского пространства. При этом отмена контроля на внутренних границах должна быть "скоординированной".

      Ограничения на границах отменят тогда, когда:

      • эпидемиологическая обстановка в приграничных районах будет достаточно похожей;
      • правила социальной дистанции будут широко и ответственно применяться.

      В первую очередь отменят ограничения между районами с низким показателем заболеваемости.

      В ЕС считают, что при постепенном открытии внутренних границ между странами ЕС должен отдаваться приоритет трансграничным, сезонным работникам, а также восстановить беспрепятственное движение товаров и цепочки поставок.

      Какова ситуация с внешними границами

      Внешние границы ЕС откроют и восстановят на втором этапе с учетом распространения вируса за пределами ЕС и риска повторного закрытия.

      Что еще предусматривает "дорожная карта" ЕС?В "дорожной карте" ЕС содержатся общие требования к диагностике и тестированию населения, разработке и применению вакцин и лекарств, в частности антимонопольные меры, рекомендации по способам выхода из режима социальной изоляции и карантина, открытию границ, восстановлению экономической деятельности.

      По состоянию на 15 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев коронавируса. Больше всего пострадали США, Испания, Италия, Германия и Франция. Жертвами болезни стали 130 тысяч человек.

      ВОЗ предупреждает, что ослаблять карантин пока еще рано.

      Предварительную стратегию правительства Украины по выходу из карантина – читайте по ссылке.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Здоровье Евросоюз
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