ЕС подготовил "дорожную карту" выхода из кризиса коронавируса: как будут открывать границы

Европейский союз подготовил общую "дорожную карту" выхода стран ЕС из кризиса после коронавируса и возвращения европейских обществ и экономик к нормальному функционированию и к устойчивому росту. ЕС планирует сначала открыть внутренние границы, внешние – на втором этапе.

"Дорожную карту" выхода из кризиса представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщает Интерфакс-Украина.

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Европейский союз сначала постепенно будет открывать внутренние границы между странами Шенгенского пространства. При этом отмена контроля на внутренних границах должна быть "скоординированной".

Ограничения на границах отменят тогда, когда:

эпидемиологическая обстановка в приграничных районах будет достаточно похожей;

правила социальной дистанции будут широко и ответственно применяться.

В первую очередь отменят ограничения между районами с низким показателем заболеваемости.

В ЕС считают, что при постепенном открытии внутренних границ между странами ЕС должен отдаваться приоритет трансграничным, сезонным работникам, а также восстановить беспрепятственное движение товаров и цепочки поставок.

Какова ситуация с внешними границами

Внешние границы ЕС откроют и восстановят на втором этапе с учетом распространения вируса за пределами ЕС и риска повторного закрытия.

Что еще предусматривает "дорожная карта" ЕС?В "дорожной карте" ЕС содержатся общие требования к диагностике и тестированию населения, разработке и применению вакцин и лекарств, в частности антимонопольные меры, рекомендации по способам выхода из режима социальной изоляции и карантина, открытию границ, восстановлению экономической деятельности.

По состоянию на 15 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев коронавируса. Больше всего пострадали США, Испания, Италия, Германия и Франция. Жертвами болезни стали 130 тысяч человек.

ВОЗ предупреждает, что ослаблять карантин пока еще рано.

Предварительную стратегию правительства Украины по выходу из карантина – читайте по ссылке.