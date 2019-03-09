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      Эксперт рассказал, как ЕС помогает вторжению России в Украину благодаря "Северному потоку-2"

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      Как ЕС помогает России воплотить планы в отношении Украины благодаря "Северному потоку-2"
      Как ЕС помогает России воплотить планы в отношении Украины благодаря "Северному потоку-2" / Фото из открытых источников

      Евросоюз легализует российскую агрессию в Украине задним числом, когда поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2". Проект может потенциально помочь вооружиться российской армии.

      Важно осознавать угрозы, которые сопровождают появление "Северного потока-2", рассказал старший научный сотрудник Atlantic Council Стивен Бланк.

      Читайте также: В России назвали условия сохранения транзита газа через Украину

      Газопровод в обход Украины, свидетельствует о потенциальной коррупции немецких политиков. Кроме того, "Северный поток-2" также субсидирует российские государственные расходы, а заодно невольно помогает разрушать "Нафтогаз".

      Эти расходы могут перерасти в перевооружение российской армии, что угрожает суверенитету и целостности членов ЕС и НАТО,
      – отмечает Бланк.

      Он отметил, что инвесторы проекта подыгрывают пренебрежению международным законодательством несмотря на связи с ЕС. Да, поступления от энергоресурсов финансируют подрывную деятельность Москвы в европейских правительствах.

      "Поступления от энергоресурсов также являются крупнейшим источником финансирования, что идет из Москвы к балканским политическим операторам, чтобы преодолеть, коррумпировать или даже сбросить тамошнюю власть", – считает эксперт.

      Отметим, комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. Теперь за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии – Германия.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальди. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.


      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Нафтогаз Евросоюз Газ Новости политики Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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