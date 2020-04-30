ЕС предоставил более 100 миллионов гривен предпринимателям на Донбассе

В рамках программы FinancEast Европейский союз предоставил предпринимателям из Донбасса 123,5 миллиона гривен субсидий и компенсаций.

Деньги были выделены в течение первых 4 месяцев работы программы, сообщает "Радио Свобода".

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Представительство ЕС в Украине отметило, что средства предоставили для микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Донецкая и Луганская области как никогда нуждаются в помощи и инвестициях для устойчивого экономического и социального восстановления,

– подчеркнул посол ЕС Матти Маасикас.

FinancEast предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов. Речь идет о приобретении в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспорта, а также монтаже, строительстве и реконструкции помещений.

Для реализации программы ЕС выделил грант в размере 9,5 миллиона евро. Она стартовала 20 декабря 2019 года и продлится до 2022 года, если все средства не будут использованы ранее. Доля инвестиционных проектов из Луганской области составляет 58%, Донецкой – 42%.