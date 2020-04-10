ЕС рассматривает возможность предоставления малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий

Евросоюз ведет работу с международными финансовыми институтами о предоставлении малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий. Выделить планируют 10 миллионов гривен и 10 миллионов евро.

О предстоящей помощь от ЕС сообщил глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, пишет Интерфакс-Украина.

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Мы работаем над кредитными линиями, чтобы предоставить 10 миллионов в гривнах и еще 10 миллионов в евро,

– отметил Маасикас.

По его словам, продолжается сотрудничество с международными финансовыми институтами, в частности Европейским инвестиционным банком. Глава представительства пообещал уже вскоре сообщить конкретные детали.

Кроме того, посол рассказал о помощи, которую недавно Украине предоставила Еврокомиссия.

"От начальных примерно 80 миллионов евро помощь возросла до 190 миллионов евро, которые мы смогли мобилизовать для Украины, работая над тремя главными направлениями", – пояснил Маасикас.

На что пойдет помощь:

в поддержку неотложных потребностей украинской системы здравоохранения;

на помощь украинскому гражданскому обществу;

на открытие кредитных линий бизнеса.

Маасикас также отметил, что ЕС очень ценит помощь, которую предоставляет Украина, отправляя своих врачей в Италию.

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