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      ЕС рассматривает возможность предоставления малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий

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      ЕС рассматривает возможность оказания помощи малому и среднему бизнесу Украины / pravda.com.ua

      Евросоюз ведет работу с международными финансовыми институтами о предоставлении малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий. Выделить планируют 10 миллионов гривен и 10 миллионов евро.

      О предстоящей помощь от ЕС сообщил глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, пишет Интерфакс-Украина.

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      Мы работаем над кредитными линиями, чтобы предоставить 10 миллионов в гривнах и еще 10 миллионов в евро,
      – отметил Маасикас.

      По его словам, продолжается сотрудничество с международными финансовыми институтами, в частности Европейским инвестиционным банком. Глава представительства пообещал уже вскоре сообщить конкретные детали.

      Кроме того, посол рассказал о помощи, которую недавно Украине предоставила Еврокомиссия.

      "От начальных примерно 80 миллионов евро помощь возросла до 190 миллионов евро, которые мы смогли мобилизовать для Украины, работая над тремя главными направлениями", – пояснил Маасикас.

      На что пойдет помощь:

      • в поддержку неотложных потребностей украинской системы здравоохранения;
      • на помощь украинскому гражданскому обществу;
      • на открытие кредитных линий бизнеса.

      Маасикас также отметил, что ЕС очень ценит помощь, которую предоставляет Украина, отправляя своих врачей в Италию.

      Обратите внимание! НБУ и правительство по инициативе президента Зеленского разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Бизнес Кредит Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Еврокомиссия Евросоюз
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