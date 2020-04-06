ЕС создаст военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом: что известно
Евросоюз решил основать военную оперативную группу для борьбы с COVID-19. Организация будет работать в полной координации с НАТО.
О новом способе борьбы с коронавирусом и его последствиями заявил глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель, пишет ТАСС.
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Он отметил, что в ЕС решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов.
Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала,
– заявил боррелий.
По его словам, это сделают в полной координации с НАТО. Однако о деталях функционирования оперативной группы Боррель не рассказал.
Обратите внимание! ЕС выделит Украине 80 миллионов евро на борьбу с эпидемией коронавируса.
Коронавирус в Европе: главное
- Среди европейских стран от недуга больше всего страдает Испания – более 135 тысяч клинически подтвержденных заражений, Италия – более 132 тысяч и Германия – более 101 тысячи.
- Экономика ЕС страдает от карантинных мероприятий, введенных почти во всех странах-членах блока.
- ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса.
- Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.
Правила, которые необходимо соблюдать / Инфографика 24 канала
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