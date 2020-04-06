ЕС создаст военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом: что известно

Евросоюз решил основать военную оперативную группу для борьбы с COVID-19. Организация будет работать в полной координации с НАТО.

О новом способе борьбы с коронавирусом и его последствиями заявил глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель, пишет ТАСС.

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Он отметил, что в ЕС решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов.

Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала,

– заявил боррелий.

По его словам, это сделают в полной координации с НАТО. Однако о деталях функционирования оперативной группы Боррель не рассказал.

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– более 135 тысяч клинически подтвержденных заражений, – более 132 тысяч и – более 101 тысячи. Экономика ЕС страдает от карантинных мероприятий, введенных почти во всех странах-членах блока.

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