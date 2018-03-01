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ЕС устал от Украины и хочет "передышки" в ожидании выборов, – Фонд Карнеги

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ЕС устал от Украины и хочет
ЕС устал от Украины и хочет "передышки" / Фото из открытых источников

Авторитетная некоммерческая организация Фонд Карнеги спрогнозировала отношениям между Украиной и Европейским Союзом "время отдыха".

Об этом говорится в аналитическом докладе Фонда при поддержке берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований, который был представлен ​​в Берлине, сообщает "Укринформ".

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По заключению аналитиков, нынешние отношения Украины и ЕС настолько близки, насколько они таковыми могут быть без формальной перспективы членства.

Однако динамика этих отношений, по словам экспертов, легко прогнозируется.

Хореография отношений между ЕС и Украиной в ближайшем будущем легко предсказуема: Киев будет подталкивать ЕС к большей декларативной и финансовой поддержке, а Брюссель будет высказываться в поддержку реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией,
– говорится в докладе.

В Фонде Карнеги констатируют, "и Брюссель, и Киев будут ждать поствыборного периода".

"ЕС не удаляется от Украины, он просто хочет передышки в надежде, что страна пройдет через турбулентный избирательный 2019", – говорится в документе.

Доклад "ЕС и Украина: набирая дыхание" был представлен ​​также накануне в Брюсселе Еврокомиссии.

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В нем аналитики отмечают, что потенциал любых изменений ограничен президентскими и парламентскими выборами 2019 года.

Поскольку Президент Украины Петр Порошенко будет просчитывать потенциальную электоральную цену любых осуществляемых им политических шагов, "реформы и выполнения положений Соглашения об ассоциации будут медленными".

Украина и ЕС близки друг к другу как никогда; но последние 4 года показали также то, как далеки они до сих пор с точки зрения экономических возможностей, управления и их видения будущего,
– говорится в аналитическом докладе.

1 марта во время выступления в Киеве глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркнул, что ЕС не поддерживает идею внеочередных выборов в Украине.

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Реформы
Источник: 24 Канал
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