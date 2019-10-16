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      ЕС временно остановил экспорт оружия в Турцию из-за ее наступления в Сирии

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      ЕС временно остановил экспорт оружия в Турцию из-за ее наступления в Сирии
      ЕС временно остановил экспорт оружия в Турцию из-за ее наступления в Сирии / nb.bbend.net/

      Евросоюз осуждает военное наступление Турции на курдов в Сирии, поэтому страны-члены ЕС решили приостановить экспорт оружия в страну.

      Об этом говорится в заявлении министров финансов стран-членов ЕС. Европейские чиновники считают, что такие действия серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, в результате чего страдают все больше гражданских лиц.

       К теме: Из Сирии обстреляли территорию Турции: есть погибшие и раненые

      В ЕС подчеркнули, что военное наступление Турции осложняет перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии и подрывает прогресс, достигнутый международной коалицией на пути к победе над "Исламским государством". Ведь "ИГ" остается угрозой европейской безопасности, а также безопасности Турции.

      Принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении некоторых государств-членов немедленно прекратить экспорт оружия в Турцию. Государства-члены обязуются принять твердую позицию в отношении своей политики экспорта вооружений в Турцию,
      – говорится в заявлении.

      На этой неделе рабочая группа соберется для рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу.

      Санкции США против Турции

      Ранее, 14 октября, из-за военной операции на севере Сирии США ввели санкции против Турции. Под действие ограничений попали три турецких министра и два министерства. Отдельно:

      • Хулус Акара – министр обороны Турции;
      • Фатих Донмез – министр энергетики и природных ресурсов Турции;
      • Сулейман Сойлу – министр внутренних дел Турции;
      • Министерство обороны Турции;
      • Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

      Что известно о наступлении Турции в Сирии?

      Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Сирія
      Во время наступления Турции на Сирию погибли по меньшей мере 7 гражданских / Getty Images

      Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей. Пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии.

      Почему Турция агрессивна к курдам?
      Курды – в частности, курдистанская Рабочая партия – три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это величайший народ мира, который не имеет собственного государства.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Жертвы Война в Сирии Новости Турции Оружие Евросоюз
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