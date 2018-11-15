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      ЕС введет санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях, – журналист

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      Реакция ЕС относительно псевдовыборов на Донбассе
      Реакция ЕС относительно псевдовыборов на Донбассе / Фото из открытых источников

      Пятеро человек, причастные к организации псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, могут попасть под санкции Евросоюза. Причиной тому стали действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

      Об этом в своем Twitter сообщил журналист Радио Свобода.

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      Такое решение может быть принято 19 ноября во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в Брюсселе.

      Следовательно они не смогут въезжать на территорию Европейского союза, а их активы там будут заморожены. Сейчас в санкционном списке – 155 человек и 44 компании.

      11 ноября с заявлением о непризнании "выборов" выступили также в НАТО, а президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении осудили устроенные на оккупированной части Донбасса псевдовыборы.

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      Напомним, что 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса проходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.

      Теги: Новости Украины Евросоюз Эммануэль Макрон Ангела Меркель Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Санкции
      Источник: 24 Канал
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