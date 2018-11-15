ЕС введет санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях, – журналист

Пятеро человек, причастные к организации псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, могут попасть под санкции Евросоюза. Причиной тому стали действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Радио Свобода.

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Такое решение может быть принято 19 ноября во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в Брюсселе.

Следовательно они не смогут въезжать на территорию Европейского союза, а их активы там будут заморожены. Сейчас в санкционном списке – 155 человек и 44 компании.

the EU is likely to add 5 people that it considers responsible for organizing the "elections" in #Donbas to is sanctions list. EU foreign ministers likely to green light on Mon and it will become formal some time later. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 ноября 2018 г.

11 ноября с заявлением о непризнании "выборов" выступили также в НАТО, а президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении осудили устроенные на оккупированной части Донбасса псевдовыборы.



Трехсторонняя встреча во Франции

Напомним, что 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса проходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.