ЕС ввел санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму, – Порошенко

Комитет постоянных представителей Европейского союза (ЕС) ввел персональные санкции против граждан Российской Федерации, которые были организаторами незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

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"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС. Согласно решению, в список индивидуальных санкций попали лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Спасибо нашим партнерам из ЕС", – написал Петр Порошенко.