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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      ЕС выделил Украине 190 миллионов евро: куда направят деньги

      - Читати новину українською
      ЄС виділив Україні допомогу / Getty images

      Евросоюз одобрил программу, которая предусматривает выделение более 190 миллионов евро помощи для Украины в борьбе с коронавирусом. Деньги направят на укрепление системы здравоохранения и социально-экономический сектор.

      Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у фейсбуці повідомив, що загалом країнам Східного партнерства, до якого належить і Україна, ЄС виділить 962 мільйони євро.

      До теми Світова економіка втратить через коронавірус 5 трильйонів доларів: прогноз Bloomberg

      В Україні гроші спрямують на такі потреби:

      • для невідкладного реагування на кризу в галузі охорони здоров’я;
      • зміцнення системи охорони здоров’я;
      • пом’якшення негативного впливу пандемії на соціально-економічний сектор.

      Зауважимо, що у межах цієї програми разом з Україною Євросоюз виділить допомогу ще цілій низці країн, пов'язаних зі Східним партнерством: Молдові, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану.

      Більше про програму Східного партнерства – читайте тут.

      Станом на 9 квітня у світі понад 1,4 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, із них летальних випадків – понад 88 тисяч. Водночас понад 329 тисяч людей одужали. Через введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

      Що відомо про можливу економічну кризу в Україні та світі: коротко

      • НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі.
      • НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.
      • Однак Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.
      • Деякі країни через можливу нову світову кризу уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.
      • Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.
      • Економісти прогнозують, що збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Мировой кризис 2020 Коронавирус COVID-19 Евросоюз Деньги
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