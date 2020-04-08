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      ЕС выделил Украине почти 200 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

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      Евросоюз деньгами поможет Украине бороться с коронавирусом / aliexpress.ru

      Евросоюз одобрил программу поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с эпидемией коронавируса. В ее пределах Украине выделят более 190 миллионов евро помощи.

      Эти деньги будут выделены на неотложные и краткосрочные потребности, отмечается в сообщении на сайте Европейской комиссии.

      Важно В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали

      ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, перехода на онлайн-образование, борьбы с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества,
      – отмечается в сообщении.

      В рамках этой программы вместе с Украиной Евросоюз выделит помощь еще целом ряде стран, связанных с Восточным партнерством:

      • Молдове,
      • Грузии,
      • Беларуси,
      • Армении,
      • Азербайджана.

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на такое решение Евросоюза, на этот раз лаконично. "Спасибо ЕС за то, что поддержали нас. Время имеет решающее значение", – написал глава правительства в своем Твиттере.

      Что известно о Восточном партнерстве ЕС?
      Восточное партнерство – политическая стратегия Евросоюза, которая направлена на укрепление отношений с восточными соседями и партнерство с ними.

      Изначально инициатива предполагала участие в ней 6 стран Восточной Европы – Украины, Молдовы, Грузии, а также Беларуси, Азербайджана и Армении.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Деньги Евросоюз Новости Украины
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