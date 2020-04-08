ЕС выделил Украине почти 200 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз одобрил программу поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с эпидемией коронавируса. В ее пределах Украине выделят более 190 миллионов евро помощи.

Эти деньги будут выделены на неотложные и краткосрочные потребности, отмечается в сообщении на сайте Европейской комиссии.

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ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, перехода на онлайн-образование, борьбы с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества,

– отмечается в сообщении.

В рамках этой программы вместе с Украиной Евросоюз выделит помощь еще целом ряде стран, связанных с Восточным партнерством:

Молдове,

Грузии,

Беларуси,

Армении,

Азербайджана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на такое решение Евросоюза, на этот раз лаконично. "Спасибо ЕС за то, что поддержали нас. Время имеет решающее значение", – написал глава правительства в своем Твиттере.

Thank to the #EU for standing by us Timing is crucial! https://t.co/D6wrCVl1kX — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 8, 2020

Что известно о Восточном партнерстве ЕС?

Восточное партнерство – политическая стратегия Евросоюза, которая направлена на укрепление отношений с восточными соседями и партнерство с ними.



Изначально инициатива предполагала участие в ней 6 стран Восточной Европы – Украины, Молдовы, Грузии, а также Беларуси, Азербайджана и Армении.