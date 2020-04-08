ЕС выделил Украине почти 200 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз одобрил программу поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с эпидемией коронавируса. В ее пределах Украине выделят более 190 миллионов евро помощи.
Эти деньги будут выделены на неотложные и краткосрочные потребности, отмечается в сообщении на сайте Европейской комиссии.
Важно В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали
ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, перехода на онлайн-образование, борьбы с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества,
– отмечается в сообщении.
В рамках этой программы вместе с Украиной Евросоюз выделит помощь еще целом ряде стран, связанных с Восточным партнерством:
- Молдове,
- Грузии,
- Беларуси,
- Армении,
- Азербайджана.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на такое решение Евросоюза, на этот раз лаконично. "Спасибо ЕС за то, что поддержали нас. Время имеет решающее значение", – написал глава правительства в своем Твиттере.
Что известно о Восточном партнерстве ЕС?
Восточное партнерство – политическая стратегия Евросоюза, которая направлена на укрепление отношений с восточными соседями и партнерство с ними.
Изначально инициатива предполагала участие в ней 6 стран Восточной Европы – Украины, Молдовы, Грузии, а также Беларуси, Азербайджана и Армении.
Читайте также
-
Как суды предотвращают полицейский произвол в связи с карантином: комментарий адвокатасегодня , 16:15
-
Всплеск домашнего насилия во время карантина: как противодействоватьсегодня , 16:10
-
Когда состоится ближайшее внеочередное заседание Рады и какие вопросы на нем рассмотрятсегодня , 19:11
-
Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Businessсегодня , 14:00
-
В "украинском Ухане" Монастырисках использованные костюмы и перчатки лежат под открытым небомсегодня , 18:06
-
Поиски крайнего: кто виноват в эпидемии коронавирусасегодня , 17:24