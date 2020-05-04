ЕС объявил сбор средств на разработку вакцины от коронавируса: нужно 7,5 миллиарда евро

Страны и фармацевтические компании проводят разработку вакцины от коронавируса. На это нужно немало денег.

Поэтому чтобы собрать необходимую сумму, решили провести международный марафон. Цель – 7,5 миллиардов евро, сообщает "Европейская правда".

В то же время На разработку вакцины против коронавируса нужно дополнительно 2 миллиарда долларов, – Всемирный банк

Первый миллиард евро пообещали выделить в Европейском союзе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на поиск вакцины.

Что известно о сборе 7,5 миллиардов евро на вакцину от COVID-19

Еврокомиссия призвала собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от SARS-CoV-2. Для этого решили созвать международную донорскую конференцию в режиме онлайн в понедельник, 4 мая.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава правительства Норвегии Эрна Сульберг заявили о готовности поддержать эту инициативу. К ним также присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

К инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы.

Деньги будут направлены на диагностику, предотвращение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.