18:06
4 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      ЕС объявил сбор средств на разработку вакцины от коронавируса: нужно 7,5 миллиарда евро

      - Читати новину українською
      Урсула фон дер Ляен
      Урсула фон дер Ляен / Википедия

      Страны и фармацевтические компании проводят разработку вакцины от коронавируса. На это нужно немало денег.

      Поэтому чтобы собрать необходимую сумму, решили провести международный марафон. Цель – 7,5 миллиардов евро, сообщает "Европейская правда".

      В то же время На разработку вакцины против коронавируса нужно дополнительно 2 миллиарда долларов, – Всемирный банк

      Первый миллиард евро пообещали выделить в Европейском союзе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на поиск вакцины.

      Что известно о сборе 7,5 миллиардов евро на вакцину от COVID-19

      Еврокомиссия призвала собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от SARS-CoV-2. Для этого решили созвать международную донорскую конференцию в режиме онлайн в понедельник, 4 мая.

      Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава правительства Норвегии Эрна Сульберг заявили о готовности поддержать эту инициативу. К ним также присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

      К инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы.

      Деньги будут направлены на диагностику, предотвращение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус COVID-19 Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений
      сегодня , 17:38 Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений
      Євгенія Мазур
      Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      сегодня , 17:00 Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      Тарас Семенюк