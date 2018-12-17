ЕС выделит огромную сумму Украине на реализацию Соглашения об ассоциации и поддержку демократии

В понедельник, 17 декабря, в Брюсселе Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение о финансировании Программы технического сотрудничества 2018 года. В рамках которой ЕС выделит 37 миллионов евро для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и для помощи украинским учреждениям в укреплении уважения демократических принципов, прав человека и основных свобод.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Известно, что соответствующий документ был подписан на полях 5-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе. ЕС будет оказывать помощь по трем основным приоритетам.

В частности, средства направят на укрепление институциональной способности украинских органов власти имплементировать законодательные нормы ЕС в украинское законодательство, а также обеспечить выполнение положений Соглашения об ассоциации в следующих направлениях:

окружающая среда транспорт энергетика санитарный фитосанитарный контроль бухгалтерский учет стандартизация электронная коммуникация кибербезопасность

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Кроме того, выделенную сумму направят на совершенствование правовой базы, а также на улучшение способности украинских органов государственной власти и неправительственных субъектов эффективно способствовать соблюдению прав человека и основных свобод в Украине.

Относительно третьего направления, которое решил поддержать ЕС, - это содействие участию украинских организаций в программе ЕС "Горизонт 2020".