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      ЕС выделит огромную сумму Украине на реализацию Соглашения об ассоциации и поддержку демократии

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      ЕС предоставит огромную сумму Украине на реализацию Соглашения об ассоциации и поддержку демократии
      ЕС предоставит огромную сумму Украине на реализацию Соглашения об ассоциации и поддержку демократии / slon.fr

      В понедельник, 17 декабря, в Брюсселе Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение о финансировании Программы технического сотрудничества 2018 года. В рамках которой ЕС выделит 37 миллионов евро для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и для помощи украинским учреждениям в укреплении уважения демократических принципов, прав человека и основных свобод.

      Об этом сообщает "Украинская правда".

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      Известно, что соответствующий документ был подписан на полях 5-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе. ЕС будет оказывать помощь по трем основным приоритетам.

      В частности, средства направят на укрепление институциональной способности украинских органов власти имплементировать законодательные нормы ЕС в украинское законодательство, а также обеспечить выполнение положений Соглашения об ассоциации в следующих направлениях:

      1. окружающая среда
      2. транспорт
      3. энергетика
      4. санитарный
      5. фитосанитарный контроль
      6. бухгалтерский учет
      7. стандартизация
      8. электронная коммуникация
      9. кибербезопасность

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      Кроме того, выделенную сумму направят на совершенствование правовой базы, а также на улучшение способности украинских органов государственной власти и неправительственных субъектов эффективно способствовать соблюдению прав человека и основных свобод в Украине.

      Относительно третьего направления, которое решил поддержать ЕС, - это содействие участию украинских организаций в программе ЕС "Горизонт 2020".

      Теги: Новости Украины Деньги Евросоюз Соглашение об ассоциации Законодательство
      Источник: 24 Канал
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