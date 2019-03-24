00:10
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      ЕС взялся за олигархов России и Украины, которые отмывают деньги в Монако и Лондоне: детали

      19 Читати новину українською

      Евросоюз взялся за борьбу с незаконными потоками средств. Десятки миллиардов грязных денег поступают из России. Олигархи через инвестиции в страны ЕС и покупку там недвижимости, выводят незаконно полученные средства из тени и устраивают себе яркую жизнь. Как живут украинские и российские олигархи в Европе, и как теперь Евросоюз будет бороться с отмыванием денег – узнавали журналисты 24 канала.

      Монако

      Небольшое княжество Монако на берегу Средиземноморья. Здесь немного больше 30 тысяч жителей.

      Читайте также: Какие самые дорогие и самые дешевые города в мире

      Из них почти тысяча – россияне. Но не простые, а очень состоятельные. Владельцы роскошной недвижимости, аристократических ресторанов и целых бизнес-компаний.

      Роскошное Монако

      Скандальный российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, экс-дипломат Вадим Васильев, предприниматель Василий Клюкин. Все они еще и освобождены от налогов за то, что инвестируют в Монако.

      Риболовлєв, Васільєв, Клюкін монакоРыболовлев, Васильев, Клюкин

      Не отстают и украинские богачи. Олигарх Ринат Ахметов, нынешние и бывшие депутаты и министры украинского правительства: Валерий Хорошковский, Виктор Медведчук и Давид Жвания тоже являются владельцами местной недвижимости.

      Ахмєтов, Хорошковський, Медведчук, Жванія монако
      Ахметов, Хорошковский, Медведчук, Жвания

      Лондон

      А вот самыми большими инвестициями в недвижимость может похвастаться Лондон. По подсчетам BBC 36 тысяч квартир и домов в собственности олигархов. И чаще всего покупают жилье не на прямую, а через оффшорные компании. Таким образом отбеливая свои теневые  средства.

       

      Лондон – лидер оффшорной недвижимости

      "Одна из причин, почему люди стремятся в Лондон, – наличие целой армии риэлторов, юристов, банков, которые помогают такой деятельности. Думаю, время ввести санкции или штрафы для таких советников", – утверждает член Парламента Великобритании Маргарет Годж.

      Как будет бороться ЕС

      Отныне новые подозрительные транзакции будут отслеживаться. Мы будем собирать доказательства. А если мы заподозрим отмывание денег, то мы будем обращаться в контролирующие органы,
      – заявил директор инвестиционного фонда Билл Браудер.

      Проблема в том, что правительства стран не имеют ни общей базы данных, ни согласованного механизма борьбы с грязными деньгами. Поэтому решили создать совместный черный список людей, которые когда-то были замешаны в коррупционных схемах, чтобы банки проверяли своих клиентов но не сотрудничали с ними.

      Нам нужно бороться с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Один из инструментов – это черный список. Но здесь требуется одобрение большинства парламента и государств-членов. Поэтому я каждый раз напоминаю им о каждом случае финансового скандала,
      – отметила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Журова.

      "Международные инвесторы не смогут инвестировать в страны, которые будут в черном списке. Иначе это будет иметь последствия, которые могут разрушить их бизнес. Есть страх стран перед инвесторами и страх тех, кто скрывает там деньги", – подчеркнул член Европарламента Вернер Ланген.

      Читайте также: На*Бали: как украинский экс-милиционер пролетел мимо Нацполиции прямо в тюрьму на Бали

      Поэтому вскоре в Евросоюзе появится и финансовая полиция. Она и будет бороться уклонением от уплаты налогов, с валютными махинациями и самое главное – с отмыванием денег.

      blog_ava
      Как на украинскую символику реагируют в Беларуси
      24 марта
      853
      Теги: Новости политики Монако Лондон Деньги Новости недвижимости Новости Украины Новости России
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 24 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      24 марта , 22:07 Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      898
      Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      24 марта , 22:00 Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 713
      Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      24 марта , 20:01 Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      426
      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      24 марта , 19:00 Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      Центр UA 3710
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      24 марта , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 462
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Россияне из-за технической ошибки полюбили Путина не слишком сильно
       16 декабря 2016 , 17:37 1
      Природные катаклизмы: какие катастрофические последствия ощутил мир
       9 августа 2018 , 14:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук