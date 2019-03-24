ЕС взялся за олигархов России и Украины, которые отмывают деньги в Монако и Лондоне: детали

Евросоюз взялся за борьбу с незаконными потоками средств. Десятки миллиардов грязных денег поступают из России. Олигархи через инвестиции в страны ЕС и покупку там недвижимости, выводят незаконно полученные средства из тени и устраивают себе яркую жизнь. Как живут украинские и российские олигархи в Европе, и как теперь Евросоюз будет бороться с отмыванием денег – узнавали журналисты 24 канала.

Монако

Небольшое княжество Монако на берегу Средиземноморья. Здесь немного больше 30 тысяч жителей.

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Из них почти тысяча – россияне. Но не простые, а очень состоятельные. Владельцы роскошной недвижимости, аристократических ресторанов и целых бизнес-компаний.

Роскошное Монако

Скандальный российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, экс-дипломат Вадим Васильев, предприниматель Василий Клюкин. Все они еще и освобождены от налогов за то, что инвестируют в Монако.

Рыболовлев, Васильев, Клюкин

Не отстают и украинские богачи. Олигарх Ринат Ахметов, нынешние и бывшие депутаты и министры украинского правительства: Валерий Хорошковский, Виктор Медведчук и Давид Жвания тоже являются владельцами местной недвижимости.



Ахметов, Хорошковский, Медведчук, Жвания

Лондон

А вот самыми большими инвестициями в недвижимость может похвастаться Лондон. По подсчетам BBC 36 тысяч квартир и домов в собственности олигархов. И чаще всего покупают жилье не на прямую, а через оффшорные компании. Таким образом отбеливая свои теневые средства.

Лондон – лидер оффшорной недвижимости

"Одна из причин, почему люди стремятся в Лондон, – наличие целой армии риэлторов, юристов, банков, которые помогают такой деятельности. Думаю, время ввести санкции или штрафы для таких советников", – утверждает член Парламента Великобритании Маргарет Годж.

Как будет бороться ЕС

Отныне новые подозрительные транзакции будут отслеживаться. Мы будем собирать доказательства. А если мы заподозрим отмывание денег, то мы будем обращаться в контролирующие органы,

– заявил директор инвестиционного фонда Билл Браудер.

Проблема в том, что правительства стран не имеют ни общей базы данных, ни согласованного механизма борьбы с грязными деньгами. Поэтому решили создать совместный черный список людей, которые когда-то были замешаны в коррупционных схемах, чтобы банки проверяли своих клиентов но не сотрудничали с ними.

Нам нужно бороться с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Один из инструментов – это черный список. Но здесь требуется одобрение большинства парламента и государств-членов. Поэтому я каждый раз напоминаю им о каждом случае финансового скандала,

– отметила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Журова.

"Международные инвесторы не смогут инвестировать в страны, которые будут в черном списке. Иначе это будет иметь последствия, которые могут разрушить их бизнес. Есть страх стран перед инвесторами и страх тех, кто скрывает там деньги", – подчеркнул член Европарламента Вернер Ланген.

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Поэтому вскоре в Евросоюзе появится и финансовая полиция. Она и будет бороться уклонением от уплаты налогов, с валютными махинациями и самое главное – с отмыванием денег.