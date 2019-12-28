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      Ешь, тупи и спи в Раде, грибы Укрзализныци и голодная Россия: веселые курьезы 2019-го

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      Курьезы 2019 года / Коллаж 24 канала

      Уходящий год был богатым на события: в Украине почти полностью изменилась властная вертикаль, в США из-за нас объявили импичмент президенту Трампу, Британия таки решилась покинуть Евросоюз. В то же время, мир удивляли технические новинки, а широкие экраны увидел последний сезон культового сериала "Игра престолов".

      Что-то менялось, а что оставалось неизменным: на смену старым пришли новые народные депутаты, но "кнопкодавство" никуда не исчезло.

      В Укрзализныци отчитались о модернизации вагонов, а пассажиры продолжают ездить в купе с соседями – чудо-грибами. Политики отчитываются о километрах отремонтированных дорог, – а украинцы застряют в непроезжей грязи и проваливаются в ямы. Громкие и бессмысленные слова, непонятные действия, причудливые произведения искусства, любовь к халяве – в подборке курьезов 2019-го года.

      Актуально: Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео

      Знакомьтесь, Рада 9 созыва

      Новый украинский парламент работает только 4 месяца, впрочем, моментами кажется, что его работа кипит уже более 4 лет. И такое впечатление складывается не только из-за турборежима, в котором депутаты торопятся принимать законы, но и из-за ряда курьезных ситуаций, неприятностей и скандалов, в которые парламентарии уже успели влезть.

      Больше всего забавного – в крупнейшей парламентской фракции. "Слуги народа" уже засветились в интимных скандалах: депутат Третьякова переписывалась с мужем о "сексе на новом матрасе", а ее однопартиец Яременко вообще вел светские беседы с проститутками.

      Ожидаемо: Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства – видео

      Нардеп Дубинский прямо в сессионном зале обедал, разгуливая с домашним лоточком. Жан Беленюк и Николай Стефанчук откровенно заснули на своих рабочих местах. Юрий Корявченков (более известный как "Юзик") раздавал в парламенте билеты на шоу "95 квартала".

      Николай Тищенко "заигрался" с метафорами о надувных куклах и "спалился" на переписке с пранкером Джокером. Тем временем Анна Скороход (которую впоследствии исключили из фракции "Слуги народа") плакала, потому что ее правки к законопроекту не захотели принять.

      Бляяяяяяха: Ирина Луценко тоже отличилась в Раде – видео

      Кроме ляпов "новых лиц", уже успели прославиться и старые. Больше всего – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Сначала он "поправлял себе член" после телефонного звонка одесской модели, затем натянул маску Джокера на лицо и так разгуливал по Раде. После этого Кива угрожал нардепу от "Слуги народа" тем, что "порежет его на куски и съест".

      На этом курьезы не закончились: "Слуги народа" изучали в Раде секрет источника молодости – фотодоказательство

      Нестор Шуфрич тоже не смог не выделиться: взял и пришел в парламент с перемотаным черным скотчем ртом.


      Чем депутаты занимались в Раде/ коллаж 24 канала

      Черти-разбойники, шаурма и шепот Богдана

      Этот год был богатым на крылатые высказывания. Особенно жарким было лето: новоизбранный президент Зеленский наведывался в украинские регионы, представлял глав облгосадминистраций и устраивал громкие разносы. Так, к перлам, которые когда-либо звучали из уст украинских президентов, добавились слова:

      Выйди отсюда, разбойник ты! На английском – exit. Да иди уже, Господи. Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта.

      Эти слова Зеленский адресовал секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку. Дело в том, что мужчина ранее был судим за разбой, а во время совещания главы государства на Киевщине громко выступал и мешал проводить собрание.

      Как это было: смотрите в видео 24 канала

      Смотрите также: Самые громкие скандалы украинской политики в 2019 году

      В противовес хот-догу Тимошенко, президент показал стране свой любимый фаст-фуд. Это – шаурма, которая, к слову, у главы государства ассоциируется с Киевом. Зеленский говорит: украинская столица пахнет именно шаурмой. В сети такие слова президента активно обсуждали.


      А так над этим шутили в сети


      Шутки из соцсетей

      В немало курьезных ситуаций попадал в этом году глава Офиса Президента Андрей Богдан. Это он троллил в соцсетях мэра Киева Виталия Кличко, ни на шаг не отходил от Зеленского в первые месяцы его президентства и что-то горячо шептал ему на ухо.


      Над этим шепотом на ушко и присутствии Богдана на всех мероприятиях рядом с президентом сначала шутили в сети

      Тяжелую работу в Офисе Президента Богдан совмещал с отдыхом в Одессе и Сен-Тропе. Он успел потроллить журналистов информацией о собственной фейковой отставке, потом – о фейковой драке с главой СБУ Иваном Бакановым и фейковым выбитым зубом. А после встречи "нормандской четверки" Богдан удивил еще одним талантом – исполнением песни "Холодно" группы "Океан Эльзы".

      Пение Богдана: видео

      Состояние дорог, поездов и что об этом думает рыжий кот

      Украинские дороги – это и смех, и грех. В этом году они, как обычно, проваливались и размывались. Пропасть образовалась даже напротив Офиса Президента. Ремонтировали их тоже, как всегда: неумело, криво, но креативно.

      Забавно: Сын вместо скребка: отец очистил машину от снега собственным ребенком и прославился – видео

      К примеру, в Черновцах дорогу, на которой образовалась большая яма, перекрыли с помощью чайника на палочке. Ноу-хау служило строгим предостережением для водителей.


      Состояние украинских дорог – то, что неизменно

      Чайник таки популярный среди ремонтников инструмент. Так, на Сумщине бригада рабочих выполняла аварийный ямочный ремонт дороги, поливая ее смолой из чайника.

      А вот, что о ямочном ремонте в Украине думает рыжий кот. Животное выразило свой красноречивый протест в Николаеве.

      В Николаеве кот оценил качество ямочного ремонта: видео

      Что там дороги... Даже новенький пешеходно-велосипедный мост в Киеве в 2019 году постигла череда неудач. Переправу еще называют мостом Кличко, на нее потратили немалые средства: строительство обошлось в более чем 400 миллионов гривен, а сам мост стоил примерно 275 миллионов. Впрочем, – незадача: раз за разом на стеклянных вставках моста возникают трещины. Стекло раз за разом меняют, а потом возникают новые проблемы: то кто-то выедет на мост на автомобиле, то ослабляются тросы, то в стекле размножатся мухи…


      Все переделки моста Кличко/ коллаж 24 канала

      Ну и о транспорте. С ним тоже – не очень. По Киеву, к примеру, ездит маршрутка, в которой настоящие ценители дождя или снега могут полностью насладиться осадками. Ваше дело – открывать зонтик или нет.

      А тем временем – Укрзализныця поражает. В поезде Запорожье – Бердянск на внутренней обшивке вагона выросли грибы. Съедобны ли – неизвестно. Так же неизвестно, входят ли они в "улучшения", которые Укрзализныця внедряет в плацкартах.


      Грибы Укрзализныци

      Starbucks у Вестеросі, Instagram Тараса Григорьевича и банан за 120 тысяч долларов

      А теперь к курьезам из мира культуры. В 2019 году в свет вышел последний сезон культового сериала "Игра престолов". Впрочем, там не обошлось без ряда ляпов.

      Это интересно: Самые резонансные скандалы, которые всколыхнули украинский шоу-бизнес в 2019 году

      Съемочная группа не заметила, как рядом с Дайнерис Таргариен оказался стаканчик известной американской сети кафе Starbucks. На этом ляпе компания, говорят, неплохо заработала. Кроме того, на других кадрах сериала внимательные зрители заметили пластиковые бутылки, которые красовались рядом с ногами персонажей.


      Стакан Starbucks в "Игре престолов"

      Также фанаты заметили, как правая железная рука Джейми Ланнистера стала "живой" – ею он обнял свою сестру-любовницу Серсею. Конечно, все эти ляпы поклонники сериала активно обсуждали в сети.

      Пока в Вестеросе открывался Starbucks, в инстаграме появился аккаунт украинского гения Тараса Шевченко.

      Мужчина, похожий на украинского поэта, публикует фото и снимает видео о жизни Кобзаря в современной Украине. Все это сопровождается остроумными подписями и комментариями относительно политической ситуации. Вы еще не видели? Взгляните!

      Тем временем на международной художественной ярмарке Art Basel Miami популярным арт-объектом был банан, приклеенный к стене серым скотчем. Экспозиция называлась "Комик", ее автор – Маурицио Каттелан. Цена этого произведения искусства составляла 120 тысяч долларов.


      "Перфоманс" с бананом

      Почему составляла? Потому что другой художник – Дэвид Датун – решил устроить с арт-объектом свой перфоманс. Он назвал его "Голодный художник". Действо заключалось в том, что Датун попросту открепил банан от стены и съел его.

      Такое оно искусство в 2019-ом.

      Голодная Россия

      И от высокого – к... российским реалиям. "Халяву" в соседней стране просто обожают. Доказательством этому свидетельствует следующее:

      Это уже клиника: в России толпа безумцев за дармовыми бургерами;

      В России зрители на шоу "Поле чудес" набросились на халявную еду;

      Россиянам бросали блины с балкона музея на Масленицу: курьезное видео;

      В России снова устроили драку за бесплатную еду.

      Так, в конце года в российских магазинах начали продавать тарелки в форме лопат. Как утверждают в социальных сетях, тарелки в форме "национального символа" России появились во всех магазинах страны. Цена такой тарелки составляет 399 рублей или 151 гривну.


      Тарелко-лопата теперь в каждом российском магазине

      Как лопата стала "национальным символом" России?Видео, на которых россиян во время массовых мероприятий кормят с лопаты, уже давно стали вирусными в социальных сетях. Сами же восточные соседи не противятся этому, а наоборот каждый раз слетаются на такую халяву.


      Такие "развлечения" любят в России

      Год новых челенджей

      Мир в 2019 году всколыхнул ряд флешмобов. Один из них – #BottleCapChallenge. Во время него надо открыть крышку с бутылки ударом ноги с разворота. Видео с таким вызовом стали вирусными, а к челленджу присоединилось немало знаменитостей.

      Как это было:

      Среди спортсменов – в материале 24 канала.

      Среди звезд – смотрите здесь.

      В конце 2019-го сеть заполонил новый челендж – #Chairchallenge. Он демонстрирует, что задание с легкостью может повторить любая женщина, а вот мужчины – нет.

      Задача chair challenge заключается в том, что нужно стать лицом вплотную к стене и отступить на 2 шага назад. То есть надо стоять от стены на расстоянии, равному тройной длине вашей стопы. Затем нужно наклониться к стене под прямым углом, упершись в нее головой. Взять стул, прижать его к груди и, продолжая упираться головой в стену, выпрямиться.

      Chair challenge: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа Андрей Богдан Курьезные новости Итоги 2019 Дороги
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