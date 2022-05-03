Об этом рассказал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник, сообщает швейцарское издание Swissinfo. По данным иностранных дипломатических источников, самый крупный российский банк войдет в санкционный список.

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На пресс-конференции в Панаме европейский дипломат заверил, что новые санкционные ограничения коснутся банковского сектора России.

В банковском секторе будет больше российских банков, которые выйдут из стремительной системы,

– уточнил он.

Напомним, что ранее ЕС отключил от системы SWIFT 7 российских банков: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВЭБ.ФР".

Сам же Жозеп Боррель избегал уточнять, какие банки войдут в шестой санкционный список. Однако несколько европейских дипломатических источников указали, что туда войдет крупнейший российский банк "Сбербанк", занимающий 37% рынка.

Напомним, что в начале военного вторжения России на территорию Украины российский Сбербанк объявил о решении уйти с европейского рынка после "аномального оттока денежных средств". В частности, один из высокопоставленных собеседников издания Politico ожидает, что ЕС поставит прицел на все российские финансовые учреждения, в том числе и на "Газпромбанк".

Также представитель ЕС подчеркнул, что вторым рычагом, на который будет давить мир, станет российская энергетика.

"А в энергетике мы работаем над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоносителей из России, особенно по нефти", – добавил Боррель.

По его словам, Европа не вступает в военные действия на территории Украины, потому что есть страх расширения границ войны. Однако Союз стремится поддержать наше государство в борьбе с террористическим Кремлем посредством экономических санкций. Более того, все больше и больше стран принимают решение поставлять оружие украинским защитникам.

К слову, Жозеп Боррель находится в Панама-Сити, где 3 апреля вместе с министрами иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна примет участие во встрече, посвященной последствиям российско-украинского конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что советник главы ОП Украины Михаил Подоляк подчеркнул: дальнейшая судьба Москвы – тотальная экономическая изоляция. По его словам, два месяца войны показало, что нет ничего невозможного: отключение России от SWIFT, предоставление тяжелого оружия Украине.

Какие еще санкции следует ожидать в шестом пакете:

Нефтяное эмбарго: запрет на импорт российской нефти, скорее всего, будет касаться только конкретных видов и способов доставки – с помощью судоходства или трубопроводов. По словам Ермака, импорт российской нефти планируют поэтапно запретить до конца года. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил это утверждение.

запрет на импорт российской нефти, скорее всего, будет касаться только конкретных видов и способов доставки – с помощью судоходства или трубопроводов. По словам Ермака, импорт российской нефти планируют поэтапно запретить до конца года. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил это утверждение. Пропагандистская машина Кремля: некоторые страны, в частности балтийские, также настаивают на добавлении в пакет ограничений, направленных на борьбу против российской пропаганды.

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