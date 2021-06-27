Еще один американский эсминец вошел в Черное море: фото

Американский ракетный эсминец 27 июня вошел в одесский порт. Корабль прибыл для участия в ежегодных международных учениях "Си Бриз".

Говорится об эсминце USS Ross DDG71. Корабль в Одессе не впервые, ранее он неоднократно заходил в порт. В последний раз – в 2019 году.

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Что известно об эсминце

"Росс" – эсминец типа "Арли Берк". Он – корабль ранней версии этого типа.

Длина судна составляет 153 метра, ширина – 21, осадка – 9,3 метра.

Полное водоизмещение составляет около 9 тысяч тонн. Максимальная скорость может достигать 32 узла, экипаж – 337 человек.

К слову, 28 июня 1997 года эсминец приняли в состав ВМС США.

На борту есть 90 пусковых установок системы "Иджис". Они могут запускать крылатые ракеты Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в разной комбинации.

Также корабль вооружен 127-миллиметровой артиллерийской установкой Mark 45, двумя 25-миллиметровыми пушками M242 Bushmaster и четырьмя пулеметами Browning M2.

На борту есть 2 трехствольные торпедные аппараты Mk.32, 2 шестиствольные 20-миллиметровые автоматы Phalanx CIWS.

Судно может брать на борт вертолет.

Эсминец США в одесском порту / Фото "Думская":