Еще три новых ряда могил из-за коронавируса: одессит показал ужасы местного кладбища

В Одессе продолжают массово хоронить умерших от коронавируса. На кладбище появились 3 новых ряда по 30 могил.

Местный видеограф опубликовал новую запись, где видно много людей в защитных костюмах. Примечательно, что на кладбище 2 ноября стало гораздо больше могил.

Ранее Копают круглосуточно: в Одессе мужчина, потерявший мать из-за COVID-19, показал кадры с кладбища

Количество могил постоянно увеличивается

По словам местного жителя Сергея, на кладбище за последние пять дней появились 120 новых могил. 2 ноября похоронили еще четырех умерших от коронавируса.

На кладбище с утра до вечера работает похоронное агентство в защитных костюмах. Такую спецодежду надевают только для контакта с COVID-больными.

В Одессе за 5 дней похоронили 120 человек из-за коронавируса: видео Сергея Онищенко

Коронавирус в Украине: последние новости