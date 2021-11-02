Еще три новых ряда могил из-за коронавируса: одессит показал ужасы местного кладбища
Источник:24 канал
В Одессе продолжают массово хоронить умерших от коронавируса. На кладбище появились 3 новых ряда по 30 могил.
Местный видеограф опубликовал новую запись, где видно много людей в защитных костюмах. Примечательно, что на кладбище 2 ноября стало гораздо больше могил.
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Количество могил постоянно увеличивается
По словам местного жителя Сергея, на кладбище за последние пять дней появились 120 новых могил. 2 ноября похоронили еще четырех умерших от коронавируса.
На кладбище с утра до вечера работает похоронное агентство в защитных костюмах. Такую спецодежду надевают только для контакта с COVID-больными.
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Коронавирус в Украине: последние новости
- В течение суток 1 ноября в Украине подтвердили 19 455 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В частности, заболели 1263 ребенка и 339 медработников.
- В больницы госпитализировали 3188 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 700 пациентов.
- В то же время выздоровели еще 12 639 человек с диагнозом COVID-19.
- Прививки против коронавируса получили 273 307 человек.