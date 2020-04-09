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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Еще 100 тысяч ПЦР-тестов, за которые Ярославский заплатил 850 тысяч долларов, прибыли в Украину

      - Читати новину українською
      Александр Ярославский

      Из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за $850 тыс. купил для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

      Об этом сообщает пресс-служба DCH.

      Как известно, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Еще 24 марта в Киев прибыли 50 тыс. таких лабораторных тест-систем.

      Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас еще 9000 тест-систем из второй. Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами: "Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса".

      СМИ оценивают финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине в 391 млн.грн. Помимо закупки ПЦР-тестов бизнесмен также перечислил $1,15 млн. за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

      Кроме того, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств – по состоянию на сегодняшний день по этой программе закуплено 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек. А по результатам антикризисного совещания 19 марта в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace харьковские предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на $2,4 млн необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко высоко оценил роль Александра Ярославского в борьбе с коронавирусом: "Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает".

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Деньги Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Харькова
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