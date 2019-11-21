Еще больше агрессии, – сенатор США о "Северном потоке-2" и усилении Путина

Если скандальный газопровод "Северный поток-2" запустят, это усилит позицию российского президента Владимира Путина и побудит его к еще большей агрессии в мире.

"Северный поток-2" поможет России, об этом сказал сенатор-республиканец Тед Круз на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената США.

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Сенатор призвал принять законопроект, нацеленный на введение санкций против российских судов, которые помогают в строительстве газопровода.

Это усилит Путина. Это сгенерирует миллиарды долларов, которые могут быть использованы для увеличения российской агрессии,

– пояснил сенатор опасности газопровода.

Круз отметил, что построенный газопровод сделает Западную Европу более зависимой от российской энергетики. Кремль может использовать его как инструмент для шантажа.

Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.



"Северный поток-2" на карте