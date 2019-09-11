Депутаты дали зеленый свет отмене "паевого взноса": как это повлияет на местные бюджеты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о стимулировании инвестиционной деятельности. Он предусматривает отмену паевого взноса.

Такие изменения ликвидируют неточности в сфере защиты акционеров, строительства, правосудия и тому подобное. За законопроект #1059 проголосовало 290 депутатов.

Смотрите: Заседание Верховной Рады 11 сентября: онлайн-трансляция

В частности, паевой взнос больше не будет необходимым при строительстве. Формально такой "подак" должен платить застройщик, однако на самом деле его плательщиком становился покупатель недвижимости.

Кроме того, паевой взнос не имеет четкого целевого характера (соответствующие средства не обязательно идут на развитие инфраструктуры), а оплата стоимости присоединения к инженерным сетям обычно уплачивается заказчиками строительства отдельно от паевого взноса,

– объясняют авторы законопроекта.

Они надеются, что его окончательное принятие позволит улучшить бизнес-климат в Украине.

В свою очередь начальник управления архитектуры и урбанистики Львовского городского совета Юлиан Чаплинский убежден, что отмена уплаты паевого взноса в развитие местной инфраструктуры нанесет значительный ущерб местным бюджетам, потери могут достичь 1,6 миллиарда гривен, что сделает невозможным реализацию многих важных проектов по развитию городов.

Ранее на инженерную и социальную инфраструктуру предусматривали плюс 20% жилого фонда. Сейчас это 4% для жилой застройки и 10% для коммерческой. Комитет ВРУ по вопросам экономического развития подсчитал, что потери местных бюджетов будут примерно 1,6 миллиарда гривен. Этот закон нежизнеспособен, ведь он не предусматривает альтернативы, как пополнить эти деньги для развития инфраструктуры. Инвестиционные взносы города направляют в строительство дорог, детских садов, школ, закупку нового общественного транспорта,

– рассказал Чаплинский в комментарии Zaxid.net.

Сейчас инвестор должен заплатить в развитие инфраструктуры населенного пункта паевой взнос, если строит какой-то жилой комплекс. Его размер колеблется от 4% до 10% стоимости такого строительства.