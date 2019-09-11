19:20
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Депутаты дали зеленый свет отмене "паевого взноса": как это повлияет на местные бюджеты

      207 Читати новину українською
      Депутаты в первом чтении поддержали отмену "паевого взноса", который платят инвесторы
      Депутаты в первом чтении поддержали отмену "паевого взноса", который платят инвесторы / 24 канал

      Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о стимулировании инвестиционной деятельности. Он предусматривает отмену паевого взноса.

      Такие изменения ликвидируют неточности в сфере защиты акционеров, строительства, правосудия и тому подобное. За законопроект #1059 проголосовало 290 депутатов.

      Смотрите: Заседание Верховной Рады 11 сентября: онлайн-трансляция

      В частности, паевой взнос больше не будет необходимым при строительстве. Формально такой "подак" должен платить застройщик, однако на самом деле его плательщиком становился покупатель недвижимости.

      Кроме того, паевой взнос не имеет четкого целевого характера (соответствующие средства не обязательно идут на развитие инфраструктуры), а оплата стоимости присоединения к инженерным сетям обычно уплачивается заказчиками строительства отдельно от паевого взноса,
      – объясняют авторы законопроекта.

      Они надеются, что его окончательное принятие позволит улучшить бизнес-климат в Украине.

      В свою очередь начальник управления архитектуры и урбанистики Львовского городского совета Юлиан Чаплинский убежден, что отмена уплаты паевого взноса в развитие местной инфраструктуры нанесет значительный ущерб местным бюджетам, потери могут достичь 1,6 миллиарда гривен, что сделает невозможным реализацию многих важных проектов по развитию городов.

      Ранее на инженерную и социальную инфраструктуру предусматривали плюс 20% жилого фонда. Сейчас это 4% для жилой застройки и 10% для коммерческой. Комитет ВРУ по вопросам экономического развития подсчитал, что потери местных бюджетов будут примерно 1,6 миллиарда гривен. Этот закон нежизнеспособен, ведь он не предусматривает альтернативы, как пополнить эти деньги для развития инфраструктуры. Инвестиционные взносы города направляют в строительство дорог, детских садов, школ, закупку нового общественного транспорта,
      – рассказал Чаплинский в комментарии Zaxid.net.

      Сейчас инвестор должен заплатить в развитие инфраструктуры населенного пункта паевой взнос, если строит какой-то жилой комплекс. Его размер колеблется от 4% до 10% стоимости такого строительства.

      blog_ava
      Apple официально представила "бюджетный" смартфон iPhone 11: характеристики и цена новинки
      сегодня
      3660
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Инвестиции Законодательство
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      сегодня , 18:24 Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      42
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 18:03 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 307
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      сегодня , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      143
      "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      сегодня , 17:10 "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      Ольга Черненко 903
      Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      Інна Жолобович 466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук