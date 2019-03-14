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      Еще больше оружия, призыв и запугивания наступлением ВСУ: боевики готовятся к выборам в Украине

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      Как боевики готовятся к выборам в Украине
      Как боевики готовятся к выборам в Украине / Фото из открытых источников

      Боевики на Донбассе накануне выборов в Украине активно запугивают местное население, распространяя фейки. Кроме того, оккупанты усиливают подразделения российских наемников и запасаются боеприпасами.

      Верхушка оккупационных вооруженных сил пытается усилить боеспособность незаконных формирований, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга.

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      Разведка сообщает, что с начала этой недели (11 марта – 24 канал) увеличились объемы поставок с территории России боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Все это направят на обеспечение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил России.

      Новоназначенные по ротации кадровые российские офицеры активно комплектуют подразделения личным составом. Оккупанты ускорили призыв местного населения – теперь действует так называемая "упрощенная процедура". Берут всех – в том числе лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья.

      Позаботились оккупанты и о том, чтобы избежать недовольства среди населения Донбасса. Теперь неправдивая и искаженная информация об угрозе наступления Вооруженных сил распространяется еще активнее.

      Что планирует Россия на период выборов в Украине?
      Москва будет прибегать ко всем возможным манипуляциям, чтобы повлиять на выборы в Украине. Это доказывают данные не только украинской, но и иностранных разведок. Активнее всего РФ пытается производить информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов. Она не имеет для этого реальных возможностей. Кремль будет ждать результатов голосования, чтобы попробовать договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.

      Отметим, командиры пророссийских боевиков на Донбассе решили провести прием-передачу должностей между генералами и старшими офицерами. Изменения коснутся штабов армейских корпусов российской группировки оккупационных войск. Теперь оккупанты будут проверять личный состав еще тщательнее.

      Также в подразделения российских оккупационных войск на Донбассе прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых "неблагонадежных лиц". Кроме того, минируют территории вблизи воинских частей, чтобы пособники оккупантов не сбежали.
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      Президентские выборы в Украине 2019

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Украина – Россия Российская пропаганда Міністерство оборони України Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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