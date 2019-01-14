Еще два города Украины закрыли школы на карантин
Школы Одессы и Луцка закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости корью, ОРВИ и гриппом.
Об этом сообщает начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко, пишет УП.
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Она отметила, что увеличивается количество больных не только корью, но и гриппом непростой формы. По ее словам, это меры безопасности, поскольку в школах и детсадах не все дети сделали прививки.
Известно, что более 200 учеников заболели корью в Луцке. Медики надеются, что карантин не только остановит процесс распространения болезни, но и даст время родителям для того, чтобы они сделали прививки детям. Школы в Луцке не будут работать до 21 января. Из-за этого карантина, чтобы догнать программу, увеличат количество уроков.
Школьники Одессы не будут учиться неделю. Власти города призывает сделать вакцинацию.
Несмотря на такую ситуацию, детские сады не закрывают на карантин. Они будут работать в обычном режиме.
К слову, в Чернигове заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно возросла и эпидпорог уже превышен на 16%, школы закрыли на карантин до улучшения ситуации. Не будут работать школы Винницы до 6 февраля. А вот временное приостановление обучения в школах Житомира стартует с 2 февраля и продлится до 11 февраля
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