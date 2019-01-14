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      Еще два города Украины закрыли школы на карантин

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      В школах Одессы и Луцка ввели карантин
      В школах Одессы и Луцка ввели карантин / Фото из открытых источников

      Школы Одессы и Луцка закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости корью, ОРВИ и гриппом.

      Об этом сообщает начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко, пишет УП.

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      Она отметила, что увеличивается количество больных не только корью, но и гриппом непростой формы. По ее словам, это меры безопасности, поскольку в школах и детсадах не все дети сделали прививки.

      Известно, что более 200 учеников заболели корью в Луцке. Медики надеются, что карантин не только остановит процесс распространения болезни, но и даст время родителям для того, чтобы они сделали прививки детям. Школы в Луцке не будут работать до 21 января. Из-за этого карантина, чтобы догнать программу, увеличат количество уроков.

      Школьники Одессы не будут учиться неделю. Власти города призывает сделать вакцинацию.

      Несмотря на такую ​​ситуацию, детские сады не закрывают на карантин. Они будут работать в обычном режиме.

      К слову, в Чернигове заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно возросла и эпидпорог уже превышен на 16%, школы закрыли на карантин до улучшения ситуации. Не будут работать школы Винницы до 6 февраля. А вот временное приостановление обучения в школах Житомира стартует с 2 февраля и продлится до 11 февраля

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      Теги: Здоровье Медицина Грипп в Украине Корь
      Источник: 24 Канал
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