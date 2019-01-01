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      Еще две общины УПЦ МП в Хмельницкой области перешли к единой Православной церкви

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      Две общины УПЦ МП в Хмельницкой области перешли к единой Православной церкви
      Две общины УПЦ МП в Хмельницкой области перешли к единой Православной церкви / Фото из открытых источников

      В Хмельницкой области в селе Бокиевка две религиозные общины бывшего Московского патриархата объединились в одну, и перешли к новосозданной Православной церкви Украины.

      Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) в своем Facebook.

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      Две религиозные общины в селе Бокиевка, Волочисского района (бывшие УПЦ КП "Рождества Божьей Матери" и УПЦ МП иконы Божией Матери "Призри на смирение") решили объединиться в одну, и перейти к Хмельницкой епархии ПЦУ,
      – рассказал он.

      По словам священнослужителя, местные жители решили оставить священником протоиерея Владимира Биха, который был представителем Киевского патриархата.

      "Священник Московского патриархата село оставил и передал ключи от храма объединенной общине", - добавил митрополит Антоний.

       

      Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали единую Православную церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

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      Теги: Новости политики Православная церковь Украины Религия УПЦ МП Новости Хмельницкого
      Источник: 24 Канал
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