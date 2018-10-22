Еще двое известных российских актеров попали в "черный список" Минкульта

Популярные российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова попали в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины.

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Фамилии Алферовой Ирины Ивановны и Ярмольника Леонида Исааковича были внесены 22.10.2018 года.

Отныне в Украине запрещается распространять и показывать фильмы с их участием.

Добавим, что Министерство культуры вносит артистов в "черный список" на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны, СБУ и Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По состоянию на сегодня в этом списке 144 фамилии лиц, подавляющее большинство которых – российские актеры.

Напомним, в июне в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, попали еще трое известных российских деятелей – продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров и актер Максим Щеголев.