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      Еще двое известных российских актеров попали в "черный список" Минкульта

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      Актеры Ярмольник и Алферова попали в "черный список" Минкульта
      Актеры Ярмольник и Алферова попали в "черный список" Минкульта / Коллаж 24 Канала

      Популярные российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова попали в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

      Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины.

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      Фамилии Алферовой Ирины Ивановны и Ярмольника Леонида Исааковича были внесены 22.10.2018 года.

      Отныне в Украине запрещается распространять и показывать фильмы с их участием.

      Добавим, что Министерство культуры вносит артистов в "черный список" на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны, СБУ и Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

      По состоянию на сегодня в этом списке 144 фамилии лиц, подавляющее большинство которых – российские актеры.

      Напомним, в июне в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, попали еще трое известных российских деятелей – продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров и актер Максим Щеголев.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Кино Новости культуры Санкции Украина – Россия Министерство культуры Украины
      Источник: 24 Канал
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